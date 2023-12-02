https://crimea.ria.ru/20231202/vzryvy-v-dnepropetrovskoy-i-odesskoy-oblastyakh---chto-unichtozheno-1133259072.html

Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено

Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено

В Одесской области Украины зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T10:39

2023-12-02T10:39

2023-12-02T10:48

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днепропетровская область

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всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Одесской области Украины зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что в ночь на субботу в области зафиксированы попадания, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Информацию о попадании подтвердил и глава областной военной администрации Олег Кипер.Кроме того, громкие взрывы звучат 2 декабря в Днепропетровской области. По данным украинских СМИ, в регионе зафиксирована серия мощных ударов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с самого утра сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Накануне Вооруженные силы России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, а также склад авиационных средств поражения в Кировоградской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с РоссиейЧем важно для России освобождение Авдеевки – военный экспертУход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни

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днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, одесская область, днепропетровская область, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости