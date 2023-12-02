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Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено
Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено
В Одесской области Украины зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T10:39
2023-12-02T10:48
украина
одесская область
днепропетровская область
в мире
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Одесской области Украины зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что в ночь на субботу в области зафиксированы попадания, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Информацию о попадании подтвердил и глава областной военной администрации Олег Кипер.Кроме того, громкие взрывы звучат 2 декабря в Днепропетровской области. По данным украинских СМИ, в регионе зафиксирована серия мощных ударов.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с самого утра сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Накануне Вооруженные силы России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, а также склад авиационных средств поражения в Кировоградской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с РоссиейЧем важно для России освобождение Авдеевки – военный экспертУход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на Волыни
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, одесская область, днепропетровская область, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости
Взрывы в Днепропетровской и Одесской областях - что уничтожено

Серия взрывов прозвучала в Одесской и Днепропетровской областях Украины

10:39 02.12.2023 (обновлено: 10:48 02.12.2023)
 
© AP Photo Pavlo PetrovПожар в Одессе (Украина)
Пожар в Одессе (Украина) - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo Pavlo Petrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Одесской области Украины зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Об этом в субботу сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что в ночь на субботу в области зафиксированы попадания, в результате чего произошел взрыв с последующим горением.
Информацию о попадании подтвердил и глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Произошло попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар", - уточнил он.
Кроме того, громкие взрывы звучат 2 декабря в Днепропетровской области. По данным украинских СМИ, в регионе зафиксирована серия мощных ударов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с самого утра сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Накануне Вооруженные силы России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, а также склад авиационных средств поражения в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаОдесская областьДнепропетровская областьВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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