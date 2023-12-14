https://crimea.ria.ru/20231214/vozdushnaya-trevoga-na-vsey-territorii-ukrainy-vzryvy-v-kieve-1133556212.html

Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве

Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева,... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T17:57

2023-12-14T17:57

2023-12-14T17:57

новости

украина

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хмельницкая область

житомир

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева, Староконстантинова в Хмельницкой области, Житомира, Ровно и Луцка. В Староконстантинове возможно поражение трех целей, сообщают украинские ВВС.Как сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, по Староконстантинову был нанесен удар ракетами "Кинжал". О том, какие объекты были поражены, он не сообщил.В украинских СМИ появилась информация о нескольких взрывах в Киеве, Староконстантинове и Житомирской области.Информацию о пусках ракет подтвердили в официальном Telegram-канале Хмельницкой области:"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации

украина

киев

хмельницкая область

житомир

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, взрыв, киев, хмельницкая область, житомир, всу (вооруженные силы украины)