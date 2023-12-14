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Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева,... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T17:57
2023-12-14T17:57
новости
украина
взрыв
киев
хмельницкая область
житомир
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева, Староконстантинова в Хмельницкой области, Житомира, Ровно и Луцка. В Староконстантинове возможно поражение трех целей, сообщают украинские ВВС.Как сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, по Староконстантинову был нанесен удар ракетами "Кинжал". О том, какие объекты были поражены, он не сообщил.В украинских СМИ появилась информация о нескольких взрывах в Киеве, Староконстантинове и Житомирской области.Информацию о пусках ракет подтвердили в официальном Telegram-канале Хмельницкой области:"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, взрыв, киев, хмельницкая область, житомир, всу (вооруженные силы украины)
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве

На Украине слышны взрывы в Киеве и в Хмельницкой области

17:57 14.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева, Староконстантинова в Хмельницкой области, Житомира, Ровно и Луцка. В Староконстантинове возможно поражение трех целей, сообщают украинские ВВС.
Как сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, по Староконстантинову был нанесен удар ракетами "Кинжал". О том, какие объекты были поражены, он не сообщил.
В украинских СМИ появилась информация о нескольких взрывах в Киеве, Староконстантинове и Житомирской области.
Информацию о пусках ракет подтвердили в официальном Telegram-канале Хмельницкой области:
"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.
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НовостиУкраинаВзрывКиевХмельницкая областьЖитомирВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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