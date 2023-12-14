https://crimea.ria.ru/20231214/vozdushnaya-trevoga-na-vsey-territorii-ukrainy-vzryvy-v-kieve-1133556212.html
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева,... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T17:57
2023-12-14T17:57
2023-12-14T17:57
новости
украина
взрыв
киев
хмельницкая область
житомир
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133556009_210:0:1280:602_1920x0_80_0_0_6c28cde56d58648a16c6ab1fb27eed58.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева, Староконстантинова в Хмельницкой области, Житомира, Ровно и Луцка. В Староконстантинове возможно поражение трех целей, сообщают украинские ВВС.Как сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, по Староконстантинову был нанесен удар ракетами "Кинжал". О том, какие объекты были поражены, он не сообщил.В украинских СМИ появилась информация о нескольких взрывах в Киеве, Староконстантинове и Житомирской области.Информацию о пусках ракет подтвердили в официальном Telegram-канале Хмельницкой области:"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от МинобороныВСУ потеряли 31 танк и 400 боевиков за два дня на Ореховском направленииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
украина
киев
хмельницкая область
житомир
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133556009_129:0:1266:853_1920x0_80_0_0_0fadf5378587fb7a96c0e58607e300f0.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, украина, взрыв, киев, хмельницкая область, житомир, всу (вооруженные силы украины)
Воздушная тревога на всей территории Украины: взрывы в Киеве
На Украине слышны взрывы в Киеве и в Хмельницкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. В официальном Telegram-канале Вооруженных сил Украины сообщают о пусках ракет в направлении Киева, Староконстантинова в Хмельницкой области, Житомира, Ровно и Луцка. В Староконстантинове возможно поражение трех целей, сообщают украинские ВВС.
Как сообщил в эфире украинского телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, по Староконстантинову был нанесен удар ракетами "Кинжал". О том, какие объекты были поражены, он не сообщил.
В украинских СМИ появилась информация о нескольких взрывах в Киеве, Староконстантинове и Житомирской области.
Информацию о пусках ракет подтвердили в официальном Telegram-канале Хмельницкой области:
"Внимание! Состоялись пуски ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области!" – говорится в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым: