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Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться" - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться" - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
Россия не отказывалась от переговоров, но страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T20:01
2024-02-22T20:01
сергей лавров
энтони блинкен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Россия не отказывалась от переговоров, но страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро в Бразилии."Вы слышали, что мы говорим. Причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад. А то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - завил Лавров.Глава МИД РФ рассказал журналистам, что госсекретарь США Энтони Блинкен не видит каких-либо условий для начала переговоров. Это американской государственный деятель заявил СМИ после встречи с президентом Бразилии Лулой да Сильвой.Также Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, высказал мнение, что наличие партнерских связей и союзов дает Вашингтону важное преимущество.Сергей Лавров на пресс-конференции в Бразилии прокомментировал это выступление Блинкена.В середине февраля Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов. Однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится.Читайте также на РИА Новости Крым:Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - ЛавровВыдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского" Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
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сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество, сша, россия, политика
Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"

Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за демократическим столом"

20:01 22.02.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Россия не отказывалась от переговоров, но страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро в Бразилии.
"Вы слышали, что мы говорим. Причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад. А то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - завил Лавров.
Глава МИД РФ рассказал журналистам, что госсекретарь США Энтони Блинкен не видит каких-либо условий для начала переговоров. Это американской государственный деятель заявил СМИ после встречи с президентом Бразилии Лулой да Сильвой.
Также Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, высказал мнение, что наличие партнерских связей и союзов дает Вашингтону важное преимущество.
"И если вы не будете сидеть за столом по вопросам европейской безопасности, ваше имя будет значиться в меню", - заявил госсекретарь США.
Сергей Лавров на пресс-конференции в Бразилии прокомментировал это выступление Блинкена.
"Вот вам, пожалуйста - подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", - сказал глава МИД РФ.
В середине февраля Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов. Однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится.
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