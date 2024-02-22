https://crimea.ria.ru/20240222/lavrov-pozhelal-amerikanskim-kollegam-s-takimi-appetitami-ne-podavitsya-1135164049.html

Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"

Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться" - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"

Россия не отказывалась от переговоров, но страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T20:01

2024-02-22T20:01

2024-02-22T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Россия не отказывалась от переговоров, но страны Запада категорически не хотят серьезного диалога по Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро в Бразилии."Вы слышали, что мы говорим. Причем мы свои слова подтвердили уже делом в Стамбуле два года назад. А то, что говорят наши коллеги, пускай они сами объяснят, почему они категорически не хотят никакого серьезного диалога по реальным проблемам, которые они сами создавали на Украине. По проблеме, прежде всего, нацистского режима, который своей целью провозгласил истребление всего русского", - завил Лавров.Глава МИД РФ рассказал журналистам, что госсекретарь США Энтони Блинкен не видит каких-либо условий для начала переговоров. Это американской государственный деятель заявил СМИ после встречи с президентом Бразилии Лулой да Сильвой.Также Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос об изменениях в международной системе из-за соперничества между США и Китаем, высказал мнение, что наличие партнерских связей и союзов дает Вашингтону важное преимущество.Сергей Лавров на пресс-конференции в Бразилии прокомментировал это выступление Блинкена.В середине февраля Лавров в рамках правительственного часа в Госдуме РФ заявлял, что Россия остается открытой к урегулированию на Украине при учете своих интересов. Однако Запад не хочет учитывать реалии, и поэтому на текущий момент договориться за столом переговоров не получится.Читайте также на РИА Новости Крым:Наперсточники и жулье: Запад пытается обмануть остальной мир - ЛавровВыдает остервенение: Лавров назвал истинных авторов "формулы Зеленского" Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел рф (мид рф), общество, сша, россия, политика