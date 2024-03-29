https://crimea.ria.ru/20240329/lavrov-nazval-glavnoe-uslovie-v-sluchae-peregovorov-po-ukraine-1136124412.html

Лавров назвал главное условие в случае переговоров по Украине

Лавров назвал главное условие в случае переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Лавров назвал главное условие в случае переговоров по Украине

В случае мирного урегулирования украинского конфликта Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T06:59

2024-03-29T06:59

2024-03-29T06:59

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безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В случае мирного урегулирования украинского конфликта Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".Он подчеркнул, что речь о гарантии равной безопасности для всех участников процесса - это принципиальная позиция Москвы.По его словам, реалии "на земле" всем известны: во-первых, это ситуация в зоне СВО, а во-вторых, законные интересы населения, которое проживает в Новороссии и в Донбассе."Их права, связанные с образованием, средствами массовой информации, использованием русского языка, сохранением своей истории и памяти о Великой Отечественной войне, были растоптаны киевским режимом. Не признавать эти реалии не получится", - заключил Лавров.По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, конфликт лишь называется "украинским", но по сути является борьбой антироссийской коалиции против РФ, которую в той или иной степени поддерживают дружественные ей страны. Поэтому в переговорном процессе должны участвовать все крупные, экономически мощные и значимые державы. Вариантом, по мнению Гусева, мог бы стать новый формат, объединяющий в обсуждении членов "Большой семерки" (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония) и БРИКС (Россия, Бразилия, КНР, Индия, Иран, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Эфиопия).Читайте также на РИА Новости Крым:Запад "приглашает" к геноциду в Крыму - ЛавровКак в Крыму оценили призыв папы Римского к переговорам по УкраинеЗачем Столтенберг заговорил о переговорах России и Украины

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, украина, россия, политика, в мире, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), безопасность, новости