Лавров назвал главное условие в случае переговоров по Украине
Лавров: РФ готова дать гарантии безопасности участникам процесса урегулирования по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В случае мирного урегулирования украинского конфликта Россия готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".
Он подчеркнул, что речь о гарантии равной безопасности для всех участников процесса - это принципиальная позиция Москвы.
"Как воплотить эти принципы в жизнь, можно понять только сев за стол переговоров. Но не на условиях "формулы мира", которые в качестве ультиматума давно повторяют и Зеленский, и его "хозяева" в Европе, Лондоне и Соединенных Штатах, а на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности Российской Федерации. Со своей стороны готовы гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса", - сказал Лавров.
По его словам, реалии "на земле" всем известны: во-первых, это ситуация в зоне СВО, а во-вторых, законные интересы населения, которое проживает в Новороссии и в Донбассе.
"Их права, связанные с образованием, средствами массовой информации, использованием русского языка, сохранением своей истории и памяти о Великой Отечественной войне, были растоптаны киевским режимом. Не признавать эти реалии не получится", - заключил Лавров.
По мнению доктора политических наук, профессора Александра Гусева, конфликт лишь называется "украинским", но по сути является борьбой антироссийской коалиции против РФ, которую в той или иной степени поддерживают дружественные ей страны. Поэтому в переговорном процессе должны участвовать все крупные, экономически мощные и значимые державы. Вариантом, по мнению Гусева, мог бы стать новый формат, объединяющий в обсуждении членов "Большой семерки" (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Япония) и БРИКС (Россия, Бразилия, КНР, Индия, Иран, Южная Африка, ОАЭ, Египет, Эфиопия).
Читайте также на РИА Новости Крым: