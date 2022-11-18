https://crimea.ria.ru/20221118/kievlyan-predupredili-o-veroyatnosti-polnogo-blekauta-zimoy-1125436603.html

Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой

Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой

Власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Об этом заявил замглавы городской администрации Николай РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T16:10

2022-11-18T16:10

2022-11-18T16:10

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Об этом заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в телеэфире.По словам Поворозника, на сегодняшний день удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику. Но со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии резко вырастет, и система может не справиться с нагрузкой, что повлечет новые аварийные отключения.Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны >>Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html

украина

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украина, общество