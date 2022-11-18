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Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой
Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой
Власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Об этом заявил замглавы городской администрации Николай РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T16:10
2022-11-18T16:10
2022-11-18T16:10
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Об этом заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в телеэфире.По словам Поворозника, на сегодняшний день удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику. Но со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии резко вырастет, и система может не справиться с нагрузкой, что повлечет новые аварийные отключения.Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны >>Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, общество
Киевлян предупредили о вероятности полного блэкаута зимой
Мэрия Киева: не исключено полное отключение электричества в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Об этом заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в телеэфире.
"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", – цитирует киевского чиновника РИА Новости.
По словам Поворозника, на сегодняшний день удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику. Но со снижением температуры воздуха потребление электроэнергии резко вырастет, и система может не справиться с нагрузкой, что повлечет новые аварийные отключения.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.