https://crimea.ria.ru/20221118/massirovannye-udary-po-ukraine-kommentariy-minoborony-1125433613.html
Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны
Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны
В Министерстве обороны РФ сообщили об успешном поражении всех намеченных целей, в числе которых объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T14:21
2022-11-18T14:21
2022-11-18T14:21
специальная военная операция рф на украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ сообщили об успешном поражении всех намеченных целей, в числе которых объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.Отмечается, что удар был произведен накануне 17 ноября. "Все ракеты попали точно в назначенные объекты", – уточнили в ведомстве.В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины >>В частности, поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, а также арсенал с артиллерийскими комплексами, поставленными Украине Западом."Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска" - отметили в МО.Также нарушена доставка иностранных вооружений и переброска резервов вооруженных сил Украины в районы боевых действий, уточнили в ведомстве.17 ноября власти Украины заявили о массированных ударах ВС РФ по объектам инфраструктуры, газодобычи и производственным цехам.
https://crimea.ria.ru/20221117/massirovannye-udary-po-kievu-odesse-dnepru-chto-proiskhodit-na-ukraine-1125409429.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Массированные удары по Украине: комментарий Минобороны
ВС РФ уничтожили производственные мощности по изготовлению ракетного оружия на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Министерстве обороны РФ сообщили об успешном поражении всех намеченных целей, в числе которых объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в частности производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.
"Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры", – говорится в сводке.
Отмечается, что удар был произведен накануне 17 ноября. "Все ракеты попали точно в назначенные объекты", – уточнили в ведомстве.
В частности, поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, а также арсенал с артиллерийскими комплексами, поставленными Украине Западом.
"Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска" - отметили в МО.
Также нарушена доставка иностранных вооружений и переброска резервов вооруженных сил Украины в районы боевых действий, уточнили в ведомстве.
17 ноября власти Украины заявили о массированных ударах ВС РФ
по объектам инфраструктуры, газодобычи и производственным цехам.