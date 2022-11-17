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Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине
Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине
Взрывы в четверг утром прогремели в нескольких украинских городах, о прилетах ракет сообщалось в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Черкасской, Сумской,... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T11:42
2022-11-17T11:42
2022-11-17T12:30
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы в четверг утром прогремели в нескольких украинских городах, о прилетах ракет сообщалось в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Черкасской, Сумской, Винницкой и Харьковской областях. Во многих регионах Украины повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом, связью и интернетом.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил украинским СМИ, что удары наносятся по объектам газодобычи, а также по Южному машиностроительному заводу в Днепре.По данным главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, после ударов сильный пожар вспыхнул на промышленном предприятии в Днепре.Кроме того, о повреждении объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области Украины сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.
https://crimea.ria.ru/20221117/dve-aes-na-zapade-ukrainy-otklyucheny-ot-elektrosetey---magate-1125406398.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине
Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине
Мощные взрывы в Киеве, Одессе, Днепре: по всей Украине введены экстренные отключения света
11:42 17.11.2022 (обновлено: 12:30 17.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы в четверг утром прогремели в нескольких украинских городах, о прилетах ракет сообщалось в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Черкасской, Сумской, Винницкой и Харьковской областях. Во многих регионах Украины повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом, связью и интернетом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил украинским СМИ, что удары наносятся по объектам газодобычи, а также по Южному машиностроительному заводу в Днепре.
По данным главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, после ударов сильный пожар вспыхнул на промышленном предприятии в Днепре.
Кроме того, о повреждении объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области Украины сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" вынуждены применить экстренные отключения. Это необходимый шаг, чтобы избежать масштабных аварий на энергооборудовании", — говорится в сообщении Telegram-канала компании.