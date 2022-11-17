https://crimea.ria.ru/20221117/massirovannye-udary-po-kievu-odesse-dnepru-chto-proiskhodit-na-ukraine-1125409429.html

Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине

Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Массированные удары по Киеву, Одессе, Днепру: что происходит на Украине

Взрывы в четверг утром прогремели в нескольких украинских городах, о прилетах ракет сообщалось в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Черкасской, Сумской,... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T11:42

2022-11-17T11:42

2022-11-17T12:30

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы в четверг утром прогремели в нескольких украинских городах, о прилетах ракет сообщалось в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Черкасской, Сумской, Винницкой и Харьковской областях. Во многих регионах Украины повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом, связью и интернетом.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил украинским СМИ, что удары наносятся по объектам газодобычи, а также по Южному машиностроительному заводу в Днепре.По данным главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, после ударов сильный пожар вспыхнул на промышленном предприятии в Днепре.Кроме того, о повреждении объектов критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области Украины сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов."Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.

https://crimea.ria.ru/20221117/dve-aes-na-zapade-ukrainy-otklyucheny-ot-elektrosetey---magate-1125406398.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине