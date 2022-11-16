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Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами
Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами
Ситуация с энергетикой на Украине крайне серьезная, после массированных ударов по энергообъектам вводятся аварийные отключения по стране. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T10:08
2022-11-16T10:08
2022-11-16T10:08
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с энергетикой на Украине крайне серьезная, после массированных ударов по энергообъектам вводятся аварийные отключения по стране. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий.В связи с приближением холодов он призвал готовиться к тяжелому периоду, поскольку вырастет потребление электроэнергии и, соответственно, нагрузка на сети."Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также экономно использовать электроэнергию. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и пауэрбанки", - добавил Кудрицкий.Губернатор Львовской области Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил, что в результате ударов повреждены три объекта критической инфраструктуры. В результате без света остались около 700 тысяч человек.Во вторник вечером взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о критической ситуации в сфере энергетики.
https://crimea.ria.ru/20221101/shoygu-obyasnil-tsel-udarov-po-ukrainskoy-infrastrukture-1125192175.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине
Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами
В "Укрэнерго" сообщили о самой большой атаке в истории и введении аварийных отключений
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с энергетикой на Украине крайне серьезная, после массированных ударов по энергообъектам вводятся аварийные отключения по стране. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий.
"16 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также в центральном и северо-восточном регионах. Для стабилизации энергосистемы Укрэнерго были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны",- приводит слова Кудрицкого Telegram-канал украинского ведомства.
В связи с приближением холодов он призвал готовиться к тяжелому периоду, поскольку вырастет потребление электроэнергии и, соответственно, нагрузка на сети.
"Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также экономно использовать электроэнергию. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и пауэрбанки", - добавил Кудрицкий.
Губернатор Львовской области Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил, что в результате ударов повреждены три объекта критической инфраструктуры. В результате без света остались около 700 тысяч человек.
Во вторник вечером взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины
, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о критической ситуации в сфере энергетики.