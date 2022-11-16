https://crimea.ria.ru/20221116/samaya-bolshaya-ataka-v-istorii--ukrenergo-o-situatsii-s-energoobektami-1125391447.html

Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами

Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Самая большая атака в истории – "Укрэнерго" о ситуации с энергообъектами

Ситуация с энергетикой на Украине крайне серьезная, после массированных ударов по энергообъектам вводятся аварийные отключения по стране. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T10:08

2022-11-16T10:08

2022-11-16T10:08

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация с энергетикой на Украине крайне серьезная, после массированных ударов по энергообъектам вводятся аварийные отключения по стране. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании "Укрэнего" Владимир Кудрицкий.В связи с приближением холодов он призвал готовиться к тяжелому периоду, поскольку вырастет потребление электроэнергии и, соответственно, нагрузка на сети."Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также экономно использовать электроэнергию. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и пауэрбанки", - добавил Кудрицкий.Губернатор Львовской области Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил, что в результате ударов повреждены три объекта критической инфраструктуры. В результате без света остались около 700 тысяч человек.Во вторник вечером взрывы прогремели в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановился электротранспорт. В "Укрэнерго" после ударов сообщили о критической ситуации в сфере энергетики.

https://crimea.ria.ru/20221101/shoygu-obyasnil-tsel-udarov-po-ukrainskoy-infrastrukture-1125192175.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине