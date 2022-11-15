https://crimea.ria.ru/20221115/udary-po-kievu-krivomu-rogu-odesse-vzryvy-v-desyatkakh-gorodov-ukrainy-1125384558.html

Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе: взрывы в десятках городов Украины

Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе: взрывы в десятках городов Украины - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Удары по Киеву, Кривому Рогу, Одессе: взрывы в десятках городов Украины

Взрывы прогремели во вторник вечером в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T17:31

2022-11-15T17:31

2022-11-15T17:49

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели во вторник вечером в Киеве и еще десятке городов Украины, в регионах повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои со светом и остановлен электротранспорт."Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два дома", - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщается об ударах по Житомиру, Львову и Харькову, Сумской и Одесской областях."Во Львове слышны взрывы, всем оставаться в укрытиях. Часть города без электричества", - написал мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.В Харькове удар нанесен по объекту критической инфраструктуры. В некоторых районах города пропало электричество, остановлено метро."Прилеты по объекту критической инфраструктуры. О пострадавших на данный момент информации нет. Из-за повреждений объекта есть проблемы с энергоснабжением. Остановлен наземный электротранспорт, метро", - сообщил мэр города Игорь Терехов.Взрывы произошли также в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черкасской и Хмельницкой областях, сообщают украинские СМИ."Сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях", – говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".ВС России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-ukraine-unichtozhen-snabzhayuschiy-dve-oblasti-krupnyy-energoobekt-1125369890.html

https://crimea.ria.ru/20221111/v-vinnitskoy-oblasti-povrezhden-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-1125317017.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине