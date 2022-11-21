https://crimea.ria.ru/20221121/ukraintsev-prizyvayut-k-gotovnosti-pokinut-stranu-do-kholodov-1125472633.html

Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов

Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов

Глава ДТЭК Максим Тимченко настраивает сограждан на альтернативный эвакуации вариант. По мнению Тимченко, отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T13:52

2022-11-21T13:52

2022-11-21T13:52

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Глава ДТЭК Максим Тимченко настраивает сограждан на альтернативный эвакуации вариант. По мнению Тимченко, отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на энергосистему. При этом он подчеркнул, что речь не идет об эвакуации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Также Киев просит у Запада одеяла и генераторы. Мэр украинской столицы Кличко недоволен, что западная помощь поступает "слишком медленно".По словам Кличко, украинцы "готовятся к главному сражению — с суровой зимой".Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общество