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Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов
Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов
Глава ДТЭК Максим Тимченко настраивает сограждан на альтернативный эвакуации вариант. По мнению Тимченко, отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T13:52
2022-11-21T13:52
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Глава ДТЭК Максим Тимченко настраивает сограждан на альтернативный эвакуации вариант. По мнению Тимченко, отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на энергосистему. При этом он подчеркнул, что речь не идет об эвакуации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Также Киев просит у Запада одеяла и генераторы. Мэр украинской столицы Кличко недоволен, что западная помощь поступает "слишком медленно".По словам Кличко, украинцы "готовятся к главному сражению — с суровой зимой".Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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РИА Новости Крым
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96
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украина, общество
Украинцев призывают к готовности покинуть страну до холодов

Энергокризис провоцирует украинцев покинуть страну до серьезных холодов "в пользу раненых"

13:52 21.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины в пункте приема беженцев
Жители Украины в пункте приема беженцев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Глава ДТЭК Максим Тимченко настраивает сограждан на альтернативный эвакуации вариант. По мнению Тимченко, отъезд украинцев из страны поможет снизить нагрузку на энергосистему. При этом он подчеркнул, что речь не идет об эвакуации.
"Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантировано получать электричество", - сказал он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, власти Киева не исключают, что зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества. Также Киев просит у Запада одеяла и генераторы. Мэр украинской столицы Кличко недоволен, что западная помощь поступает "слишком медленно".
По словам Кличко, украинцы "готовятся к главному сражению — с суровой зимой".
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по объектам на Украине 10 октября — через два дня после организованного Киевом теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
 
УкраинаОбщество
 
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