https://crimea.ria.ru/20221216/ukrenergo-obyavilo-chrezvychaynuyu-situatsiyu-1125939537.html

"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию

"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости Крым, 16.12.2022

"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию

Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T14:42

2022-12-16T14:42

2022-12-16T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 дек —РИА Новости Крым. Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки. Об пишет URA.ru со ссылкой на заявление компании.В этой связи, руководствуясь правилами рынка, ресурсоснабжающая компания объявила режим чрезвычайной ситуации, который вступил в силу с 9 часов утра 16 декабря.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕСВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоУдары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, сво, новости, общество