https://crimea.ria.ru/20221216/ukrenergo-obyavilo-chrezvychaynuyu-situatsiyu-1125939537.html
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости Крым, 16.12.2022
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T14:42
2022-12-16T14:42
2022-12-16T14:42
украина
укрэнерго
сво
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/36/1114163682_0:87:2449:1465_1920x0_80_0_0_2cc0884f2e7cd318b840464faa610834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,16 дек —РИА Новости Крым. Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки. Об пишет URA.ru со ссылкой на заявление компании.В этой связи, руководствуясь правилами рынка, ресурсоснабжающая компания объявила режим чрезвычайной ситуации, который вступил в силу с 9 часов утра 16 декабря.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕСВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоУдары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111416/36/1114163682_0:0:2177:1633_1920x0_80_0_0_89ac1ce227cfeeaa7330df653d2f1a87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, сво, новости, общество
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
В пятницу Украина потеряла больше половины потребления объединенной энергосистемы