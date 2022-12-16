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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости Крым, 16.12.2022
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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости Крым, 16.12.2022
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T14:42
2022-12-16T14:42
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 дек —РИА Новости Крым. Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки. Об пишет URA.ru со ссылкой на заявление компании.В этой связи, руководствуясь правилами рынка, ресурсоснабжающая компания объявила режим чрезвычайной ситуации, который вступил в силу с 9 часов утра 16 декабря.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕСВосстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление ЗеленскогоУдары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
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украина, укрэнерго, сво, новости, общество
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию

В пятницу Украина потеряла больше половины потребления объединенной энергосистемы

14:42 16.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 дек —РИА Новости Крым. Предприятие "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы в результате массированной ракетной атаки. Об пишет URA.ru со ссылкой на заявление компании.

"16 декабря в следствие массовых ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны Российской Федерации произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы Украины, что в соответствии с Кодеком системы передачи означает наступление режима системной аварии", — сказано в заявлении.

В этой связи, руководствуясь правилами рынка, ресурсоснабжающая компания объявила режим чрезвычайной ситуации, который вступил в силу с 9 часов утра 16 декабря.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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