https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html
Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
Массированные удары ВС РФ по критическим точкам энергосистемы на Украине должны продлиться не менее трех недель, после чего будут заметны качественные изменения РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:09
2022-10-18T20:09
2022-10-18T20:09
мнения
специальная военная операция рф на украине
украина
российская федерация (россия, рф)
всу (вооруженные силы украины)
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124962908_0:101:1024:677_1920x0_80_0_0_a641484b45da33bc7564e0bf5afbee02.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Массированные удары ВС РФ по критическим точкам энергосистемы на Украине должны продлиться не менее трех недель, после чего будут заметны качественные изменения в зоне СВО – фронт неизбежно рухнет в связи с падением боевой эффективности украинской армии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко.18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине в результате обстрелов ВС РФ.По словам Хроленко, энергетика (как и связь, и логистика) является системой двойного назначения – гражданского и военного – и имеет стратегическую значимость. А значит, у Генштаба РФ есть вполне реалистичные сроки и планы относительно того, когда и как она будет выведена из строя. При этом главная цель такого воздействия – боевая эффективность ВСУ, отметил он."Имеется определенное количество ракетных ударов, ударов беспилотников, которые приведут к необходимым результатам. Очевидно, что намечено определенное количество целей энергетической инфраструктуры. То есть разработана система надежного, гарантированного уничтожения энергетической составляющей ВСУ", – сказал Хроленко.Эксперт подчеркнул, что речь не идет об ударах по атомным станциям. Их цель - вывести из строя исключительно те структурные узлы, повреждение которых разрушит единую энергосистему, в которой общая циркулирующая энергия способна компенсировать мощности при авариях. Уже одно ее уничтожение неизбежно приведет к обрушению фронта, уверен эксперт."Разведка, передача данных – все это требует энергии. Гаджет, даже самый полезный, очень уязвим на поле боя. Любая система наведения, управления без электричества не работает. Разряжается аккумулятор – и самый великолепный прибор выходит из строя", - пояснил он.По мнению Хроленко, массированные удары России должны продлиться еще не менее трех недель.Таким образом количественные показатели приведут к качественным изменениям в СВО, что позволит "значительно сократить время военного конфликта, ожесточенность боевых действий и человеческие потери", уверен эксперт."Там уже горячие головы типа Арестовича готовят население к очередной волне мобилизации. А ведь, по их докладам, был мобилизован миллион человек – где же они? <...> Да, кому-то придется обзавестись буржуйкой. Но, знаете, когда в квартире холодно, это не тот случай, когда в квартире нет живых людей", – заключил он.
https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html
https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html
https://crimea.ria.ru/20221018/putin-sozyvaet-sovbez-1124959013.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, специальная военная операция рф на украине, украина, российская федерация (россия, рф), всу (вооруженные силы украины)
Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
Сколько продлятся массированные удары по Украине для "обнуления" ВСУ - мнение
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Массированные удары ВС РФ по критическим точкам энергосистемы на Украине должны продлиться не менее трех недель, после чего будут заметны качественные изменения в зоне СВО – фронт неизбежно рухнет в связи с падением боевой эффективности украинской армии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко.
18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине
в результате обстрелов ВС РФ.
По словам Хроленко, энергетика (как и связь, и логистика) является системой двойного назначения – гражданского и военного – и имеет стратегическую значимость. А значит, у Генштаба РФ есть вполне реалистичные сроки и планы относительно того, когда и как она будет выведена из строя. При этом главная цель такого воздействия – боевая эффективность ВСУ, отметил он.
"Имеется определенное количество ракетных ударов, ударов беспилотников, которые приведут к необходимым результатам. Очевидно, что намечено определенное количество целей энергетической инфраструктуры. То есть разработана система надежного, гарантированного уничтожения энергетической составляющей ВСУ", – сказал Хроленко.
Эксперт подчеркнул, что речь не идет об ударах по атомным станциям. Их цель - вывести из строя исключительно те структурные узлы, повреждение которых разрушит единую энергосистему, в которой общая циркулирующая энергия способна компенсировать мощности при авариях. Уже одно ее уничтожение неизбежно приведет к обрушению фронта, уверен эксперт.
Во-первых, потому что пострадает логистика, а с ней доставка оружия, боеприпасов, продовольствия и резервов на линию боевого соприкосновения. Во-вторых, исчезнут ресурсы ремонтных предприятий, которые без электричества не могут работать, а значит, станет невозможным восстанавливать поврежденную в боях технику. И, наконец, в-третьих – упадут ресурсы обмена информации.
"Разведка, передача данных – все это требует энергии. Гаджет, даже самый полезный, очень уязвим на поле боя. Любая система наведения, управления без электричества не работает. Разряжается аккумулятор – и самый великолепный прибор выходит из строя", - пояснил он.
По мнению Хроленко, массированные удары России должны продлиться еще не менее трех недель.
"Энергосистема досталась Украине от Советского Союза – она с большим запасом прочности. На мой взгляд, нужно не меньше трех недель непрерывного воздействия на критические точки энергосистемы. Точные сроки я вам сказать не могу", – сказал Хроленко.
Таким образом количественные показатели приведут к качественным изменениям в СВО, что позволит "значительно сократить время военного конфликта, ожесточенность боевых действий и человеческие потери", уверен эксперт.
"Там уже горячие головы типа Арестовича готовят население к очередной волне мобилизации. А ведь, по их докладам, был мобилизован миллион человек – где же они? <...> Да, кому-то придется обзавестись буржуйкой. Но, знаете, когда в квартире холодно, это не тот случай, когда в квартире нет живых людей", – заключил он.