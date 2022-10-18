https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html

Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт

Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт

Массированные удары ВС РФ по критическим точкам энергосистемы на Украине должны продлиться не менее трех недель, после чего будут заметны качественные изменения РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T20:09

2022-10-18T20:09

2022-10-18T20:09

мнения

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

всу (вооруженные силы украины)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Массированные удары ВС РФ по критическим точкам энергосистемы на Украине должны продлиться не менее трех недель, после чего будут заметны качественные изменения в зоне СВО – фронт неизбежно рухнет в связи с падением боевой эффективности украинской армии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, обозреватель МИА "Россия сегодня" Александр Хроленко.18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине в результате обстрелов ВС РФ.По словам Хроленко, энергетика (как и связь, и логистика) является системой двойного назначения – гражданского и военного – и имеет стратегическую значимость. А значит, у Генштаба РФ есть вполне реалистичные сроки и планы относительно того, когда и как она будет выведена из строя. При этом главная цель такого воздействия – боевая эффективность ВСУ, отметил он."Имеется определенное количество ракетных ударов, ударов беспилотников, которые приведут к необходимым результатам. Очевидно, что намечено определенное количество целей энергетической инфраструктуры. То есть разработана система надежного, гарантированного уничтожения энергетической составляющей ВСУ", – сказал Хроленко.Эксперт подчеркнул, что речь не идет об ударах по атомным станциям. Их цель - вывести из строя исключительно те структурные узлы, повреждение которых разрушит единую энергосистему, в которой общая циркулирующая энергия способна компенсировать мощности при авариях. Уже одно ее уничтожение неизбежно приведет к обрушению фронта, уверен эксперт."Разведка, передача данных – все это требует энергии. Гаджет, даже самый полезный, очень уязвим на поле боя. Любая система наведения, управления без электричества не работает. Разряжается аккумулятор – и самый великолепный прибор выходит из строя", - пояснил он.По мнению Хроленко, массированные удары России должны продлиться еще не менее трех недель.Таким образом количественные показатели приведут к качественным изменениям в СВО, что позволит "значительно сократить время военного конфликта, ожесточенность боевых действий и человеческие потери", уверен эксперт."Там уже горячие головы типа Арестовича готовят население к очередной волне мобилизации. А ведь, по их докладам, был мобилизован миллион человек – где же они? <...> Да, кому-то придется обзавестись буржуйкой. Но, знаете, когда в квартире холодно, это не тот случай, когда в квартире нет живых людей", – заключил он.

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html

https://crimea.ria.ru/20221018/putin-sozyvaet-sovbez-1124959013.html

украина

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, специальная военная операция рф на украине, украина, российская федерация (россия, рф), всу (вооруженные силы украины)