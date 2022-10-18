https://crimea.ria.ru/20221018/v-ofise-zelenskogo-nazvali-kriticheskoy-situatsiyu-s-energetikoy-na-ukraine-1124955355.html

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине

Жителей всех областей Украины предупредили о возможных перебоях в подаче электричества, воды и тепла в связи с тем, что ситуация в стране с энергетикой... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T13:15

2022-10-18T13:15

2022-10-18T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жителей всех областей Украины предупредили о возможных перебоях в подаче электричества, воды и тепла в связи с тем, что ситуация в стране с энергетикой оказалась критической. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире украинского телеканала."У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения", — заявил он.Во вторник серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. В Харькове было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносились по одному из промышленных предприятий города. После обстрелов метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов. Взрывы прогремели и Кривом Роге. Во многих городах Украины звучала воздушная тревога. По информации местных изданий, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской областях и ряде городов.Вооруженные силы России 10, 11 и 16 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружием наземного, морского и воздушного базирования.Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня, 10 и 11 октября, ВС РФ вывели из строя около 30% энергетической инфраструктуры страны

https://crimea.ria.ru/20221018/udary-po-kharkovu-i-dnepropetrovsku-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124945997.html

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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