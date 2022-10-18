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В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине
В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине
Жителей всех областей Украины предупредили о возможных перебоях в подаче электричества, воды и тепла в связи с тем, что ситуация в стране с энергетикой... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T13:15
2022-10-18T13:31
украина
новости
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жителей всех областей Украины предупредили о возможных перебоях в подаче электричества, воды и тепла в связи с тем, что ситуация в стране с энергетикой оказалась критической. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире украинского телеканала."У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения", — заявил он.Во вторник серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. В Харькове было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносились по одному из промышленных предприятий города. После обстрелов метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов. Взрывы прогремели и Кривом Роге. Во многих городах Украины звучала воздушная тревога. По информации местных изданий, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской областях и ряде городов.Вооруженные силы России 10, 11 и 16 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружием наземного, морского и воздушного базирования.Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня, 10 и 11 октября, ВС РФ вывели из строя около 30% энергетической инфраструктуры страны
https://crimea.ria.ru/20221018/udary-po-kharkovu-i-dnepropetrovsku-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124945997.html
https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html
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украина, новости, специальная военная операция рф на украине
В офисе Зеленского назвали критической ситуацию с энергетикой на Украине

Офис Зеленского признал критической ситуацию с энергетикой по всей Украине

13:15 18.10.2022 (обновлено: 13:31 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Жителей всех областей Украины предупредили о возможных перебоях в подаче электричества, воды и тепла в связи с тем, что ситуация в стране с энергетикой оказалась критической. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире украинского телеканала.
"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения", — заявил он.
Пожарные тушат пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
09:12
Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине
Во вторник серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. В Харькове было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносились по одному из промышленных предприятий города. После обстрелов метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов. Взрывы прогремели и Кривом Роге. Во многих городах Украины звучала воздушная тревога. По информации местных изданий, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской областях и ряде городов.
Вооруженные силы России 10, 11 и 16 октября нанесли ряд массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, используя высокоточное оружием наземного, морского и воздушного базирования.
Пульт управления в машинном зале Новояворовской ТЭЦ во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:58
Что осталось от энергосистемы Украины
Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти удары стали ответом на акты терроризма, которые осуществляются киевским режимом на российской территории.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что за два дня, 10 и 11 октября, ВС РФ вывели из строя около 30% энергетической инфраструктуры страны
 
УкраинаНовостиСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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