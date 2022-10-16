https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html

ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине

ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2022

ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли ряд ударов по украинским объектам военного управления и системы энергетики, все назначенные цели поражены. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T14:18

2022-10-16T14:18

2022-10-16T14:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли ряд ударов по украинским объектам военного управления и системы энергетики, все назначенные цели поражены. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Ранее в воскресенье почти все регионы Украины объявили воздушную тревогу.В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.

https://crimea.ria.ru/20221016/pochti-vo-vsekh-regionakh-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124913072.html

украина

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2022

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина