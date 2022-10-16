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Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T13:27
2022-10-16T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают Telegram-каналы местных администраций.Кроме того, о воздушной тревоге объявила мэрия Хмельницкого. Ранее в воскресенье аналогичные заявления сделали власти Киева и подконтрольной киевскому режиму Запорожской области.В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.
https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html
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украина, новости, в мире
Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Областные администрации: почти во всех регионах Украины звучит воздушная тревога

13:27 16.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают Telegram-каналы местных администраций.
Кроме того, о воздушной тревоге объявила мэрия Хмельницкого. Ранее в воскресенье аналогичные заявления сделали власти Киева и подконтрольной киевскому режиму Запорожской области.
Пульт управления в машинном зале Новояворовской ТЭЦ во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 18:58
Что осталось от энергосистемы Украины
В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.
Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.
 
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