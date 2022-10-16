https://crimea.ria.ru/20221016/pochti-vo-vsekh-regionakh-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124913072.html

Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T13:27

2022-10-16T13:27

2022-10-16T13:27

украина

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111477/01/1114770117_0:162:2048:1314_1920x0_80_0_0_742a4d8b10bf9ea06778d8238d8615de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях объявлена воздушная тревога, сообщают Telegram-каналы местных администраций.Кроме того, о воздушной тревоге объявила мэрия Хмельницкого. Ранее в воскресенье аналогичные заявления сделали власти Киева и подконтрольной киевскому режиму Запорожской области.В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены. Позже министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что треть энергетической структуры Украины пострадало за два дня.

https://crimea.ria.ru/20221011/chto-ostalos-ot-energosistemy-ukrainy-1124827425.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, в мире