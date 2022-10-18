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Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине

Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине

В результате попаданий серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. Об этом сообщает замглавы офиса Владимира... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T09:12

2022-10-18T09:12

2022-10-18T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В результате попаданий серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. Об этом сообщает замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко в Telegram-канале.Об ударах утром во вторник сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе за несколько минут было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносятся по району одного из промышленных предприятий города."Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - сообщил он в Telegram-канале.После обстрелов метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов.Взрывы прогремели и Кривом Роге, рассказала глава военной администрации города Александр Вилкул."Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — написал он.Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога. По информации местных изданий, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской областях и ряде городов.

https://crimea.ria.ru/20221017/udary-po-obektam-sboi-v-rabote-metro-i-svyazi-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124928629.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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