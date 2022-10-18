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Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине
Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине
В результате попаданий серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. Об этом сообщает замглавы офиса Владимира... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T09:12
2022-10-18T09:13
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в мире
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В результате попаданий серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. Об этом сообщает замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко."Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко в Telegram-канале.Об ударах утром во вторник сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе за несколько минут было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносятся по району одного из промышленных предприятий города."Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - сообщил он в Telegram-канале.После обстрелов метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов.Взрывы прогремели и Кривом Роге, рассказала глава военной администрации города Александр Вилкул."Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — написал он.Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога. По информации местных изданий, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской областях и ряде городов.
https://crimea.ria.ru/20221017/udary-po-obektam-sboi-v-rabote-metro-i-svyazi-chto-proiskhodit-na-ukraine-1124928629.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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украина, новости, в мире, специальная военная операция рф на украине
Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине

Украинские власти сообщили об ударах по Харькову, Кривому Рогу и Днепропетровску

09:12 18.10.2022 (обновлено: 09:13 18.10.2022)
 
© AP Photo Efrem LukatskyПожарные тушат пожар в Киеве
Пожарные тушат пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В результате попаданий серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. Об этом сообщает замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
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Удары по объектам, сбои в работе метро и связи: что происходит на Украине
Об ударах утром во вторник сообщил и мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе за несколько минут было две серии взрывов, по предварительным данным, удары наносятся по району одного из промышленных предприятий города.
"Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", - сообщил он в Telegram-канале.
После обстрелов метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов.
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Взрывы прогремели и Кривом Роге, рассказала глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", — написал он.
Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога. По информации местных изданий, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Черниговской областях и ряде городов.
 
УкраинаНовостиВ миреСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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