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Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС
Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул требования к Европе. В этот раз речь шла об "аварийной поддержке со стороны европейской... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T21:13
2022-12-13T21:13
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
в мире
энергетика украины
европейский союз
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул требования к Европе. В этот раз речь шла об "аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы" как минимум до конца текущего отопительного сезона."Первое. Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки. Второе. Как минимум до окончания этого отопительного сезона нам необходима аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского президента.Он также призвал ЕС финансово "поддержать закупки около 2 млрд кубометров газа" и профинансировать проект по закупке LED-ламп для Украины. А также заявил о необходимости направить на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, которые задействованы в энергообеспечении страны, спецмиссий "по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ".13 декабря в Париже прошла встреча главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По итогам конференции Шмыгаль заявил, что Киеву обещали направить технические миссии на все атомные станции (Запорожская, Ровненская, Хмельницкая, Южно-Украинская, Чернобыльская). И добавил, что Украина "привлекла около 1 млрд долларов".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского. Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт
https://crimea.ria.ru/20221212/zelenskiy-soobschil-baydenu-ob-unichtozhenii-50-infrastruktury-ukrainy-1125814824.html
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украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, энергетика украины, европейский союз
Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС

Деньги и оборудование: Зеленский призвал Европу увеличить импорт электроэнергии на Украину

21:13 13.12.2022
 
© Telegram Владимира ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на украино-французском форуме "Солидарность с украинским народом". 13 декабря 2022
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на украино-французском форуме Солидарность с украинским народом. 13 декабря 2022
© Telegram Владимира Зеленского
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул требования к Европе. В этот раз речь шла об "аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы" как минимум до конца текущего отопительного сезона.
"Первое. Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки. Второе. Как минимум до окончания этого отопительного сезона нам необходима аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Он также призвал ЕС финансово "поддержать закупки около 2 млрд кубометров газа" и профинансировать проект по закупке LED-ламп для Украины. А также заявил о необходимости направить на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, которые задействованы в энергообеспечении страны, спецмиссий "по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ".
13 декабря в Париже прошла встреча главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По итогам конференции Шмыгаль заявил, что Киеву обещали направить технические миссии на все атомные станции (Запорожская, Ровненская, Хмельницкая, Южно-Украинская, Чернобыльская). И добавил, что Украина "привлекла около 1 млрд долларов".
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