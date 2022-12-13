https://crimea.ria.ru/20221213/smozhet-li-ukraina-perezhit-etu-zimu-ili-novye-trebovaniya-zelenskogo-k-es-1125865525.html

Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС

Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул требования к Европе. В этот раз речь шла об "аварийной поддержке со стороны европейской... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T21:13

2022-12-13T21:13

2022-12-13T21:13

украина

владимир зеленский (президент украины)

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европейский союз

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выдвинул требования к Европе. В этот раз речь шла об "аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы" как минимум до конца текущего отопительного сезона."Первое. Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки. Второе. Как минимум до окончания этого отопительного сезона нам необходима аварийная поддержка со стороны европейской энергосистемы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского президента.Он также призвал ЕС финансово "поддержать закупки около 2 млрд кубометров газа" и профинансировать проект по закупке LED-ламп для Украины. А также заявил о необходимости направить на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, которые задействованы в энергообеспечении страны, спецмиссий "по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ".13 декабря в Париже прошла встреча главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По итогам конференции Шмыгаль заявил, что Киеву обещали направить технические миссии на все атомные станции (Запорожская, Ровненская, Хмельницкая, Южно-Украинская, Чернобыльская). И добавил, что Украина "привлекла около 1 млрд долларов".Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановить энергосистему Украины пока невозможно – заявление Зеленского. Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин Удары ВС РФ по энергетике Украины: сколько еще и что это даст – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221212/zelenskiy-soobschil-baydenu-ob-unichtozhenii-50-infrastruktury-ukrainy-1125814824.html

https://crimea.ria.ru/20221118/v-evrosoyuze-zayavili-o-kriticheskoy-tochke-v-energetike-ukrainy-1125426365.html

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украина, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, энергетика украины, европейский союз