https://crimea.ria.ru/20221125/udary-po-infrastrukture-ukrainy-povliyali-na-situatsiyu-na-fronte--pushilin-1125546277.html
Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
Удары по украинской инфраструктуре затрудняют логистику и доставку вооружения киевским войскам и положительно влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T15:21
2022-11-25T15:21
2022-11-25T15:21
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Удары по украинской инфраструктуре затрудняют логистику и доставку вооружения киевским войскам и положительно влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.Затруднение обеспечения украинских вооруженных формирований, по мнению Пушилина, связано с обесточиванием тыловых районов противника."Лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", — сказал Пушилин, добавив, что это очень серьезно отражается на всех направлениях фронта.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
https://crimea.ria.ru/20221125/bez-sveta-tepla-i-khleba-chto-proiskhodit-v-kieve-1125538387.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин
Пушилин рассказал о влиянии ударов по инфраструктуре Украины на ситуацию на фронте
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Удары по украинской инфраструктуре затрудняют логистику и доставку вооружения киевским войскам и положительно влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
"Я считаю, что начали отражаться эти удары на фронте. Это видно и по той технике, я даже говорю не про европейскую, американскую технику, я говорю про стационарное обеспечение, которое уже на порядок хуже", — цитирует Пушилина агентство.
Затруднение обеспечения украинских вооруженных формирований, по мнению Пушилина, связано с обесточиванием тыловых районов противника.
"Лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", — сказал Пушилин, добавив, что это очень серьезно отражается на всех направлениях фронта.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября
. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.