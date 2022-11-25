https://crimea.ria.ru/20221125/udary-po-infrastrukture-ukrainy-povliyali-na-situatsiyu-na-fronte--pushilin-1125546277.html

Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин

Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Удары по инфраструктуре Украины повлияли на ситуацию на фронте — Пушилин

Удары по украинской инфраструктуре затрудняют логистику и доставку вооружения киевским войскам и положительно влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил врио... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T15:21

2022-11-25T15:21

2022-11-25T15:21

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Удары по украинской инфраструктуре затрудняют логистику и доставку вооружения киевским войскам и положительно влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.Затруднение обеспечения украинских вооруженных формирований, по мнению Пушилина, связано с обесточиванием тыловых районов противника."Лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы, заводы, цеха. Ухудшается логистика, ухудшаются элементы слежения, связи и прочее", — сказал Пушилин, добавив, что это очень серьезно отражается на всех направлениях фронта.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.

https://crimea.ria.ru/20221125/bez-sveta-tepla-i-khleba-chto-proiskhodit-v-kieve-1125538387.html

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин