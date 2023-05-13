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Мощные взрывы прогремели в городах Украины

Мощные взрывы прогремели в городах Украины - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Мощные взрывы прогремели в городах Украины

Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале областной... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T09:21

2023-05-13T09:21

2023-05-13T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.Мэр областного центра Александр Симчишин добавил, что на одном из объектов после взрыва произошел пожар. Также, по его словам, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты.Взрывы прогремели и в Харьковской области. По информации обладминистрации, есть попадания в разных районах региона.О воздушной атаке в ночь на субботу сообщила и военно-гражданская администрация Киева. В Telegram-канале украинского ведомства уточняется, что в течение нескольких часов звучала воздушная тревога и работали системы ПВО.Воздушная тревога минувшей ночью звучала практически на всей территории Украины, в том числе в западных областях — Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской. СМИ сообщали о взрывах в разных регионах. Так, в Николаеве получило повреждение промышленное предприятие. Кроме того, Украинские железные дороги объявили о существенной задержке шести поездов.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ

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украина, взрыв, сво, россия, пво, новости