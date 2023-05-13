Рейтинг@Mail.ru
Мощные взрывы прогремели в городах Украины - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230513/moschnye-vzryvy-progremeli-v-gorodakh-ukrainy-1128700967.html
Мощные взрывы прогремели в городах Украины
Мощные взрывы прогремели в городах Украины - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Мощные взрывы прогремели в городах Украины
Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале областной... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T09:21
2023-05-13T10:05
украина
взрыв
сво
россия
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999457_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_551444b1d325b5bbe609f8b9077c54f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.Мэр областного центра Александр Симчишин добавил, что на одном из объектов после взрыва произошел пожар. Также, по его словам, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты.Взрывы прогремели и в Харьковской области. По информации обладминистрации, есть попадания в разных районах региона.О воздушной атаке в ночь на субботу сообщила и военно-гражданская администрация Киева. В Telegram-канале украинского ведомства уточняется, что в течение нескольких часов звучала воздушная тревога и работали системы ПВО.Воздушная тревога минувшей ночью звучала практически на всей территории Украины, в том числе в западных областях — Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской. СМИ сообщали о взрывах в разных регионах. Так, в Николаеве получило повреждение промышленное предприятие. Кроме того, Украинские железные дороги объявили о существенной задержке шести поездов.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999457_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7454309fc0df89ed70126f97cd1093b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, взрыв, сво, россия, пво, новости
Мощные взрывы прогремели в городах Украины

Взрывы прогремели в городах Украины: поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области

09:21 13.05.2023 (обновлено: 10:05 13.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные. Архивное фото
Пожарные. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.
"Есть прилет по критической инфраструктуре. Объект находится за пределами населенных пунктов. На месте работают соответствующие службы. Отдельные поезда сегодня будут следовать по измененному графику", - говорится в сообщении.
Мэр областного центра Александр Симчишин добавил, что на одном из объектов после взрыва произошел пожар. Также, по его словам, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты.
Взрывы прогремели и в Харьковской области. По информации обладминистрации, есть попадания в разных районах региона.
О воздушной атаке в ночь на субботу сообщила и военно-гражданская администрация Киева. В Telegram-канале украинского ведомства уточняется, что в течение нескольких часов звучала воздушная тревога и работали системы ПВО.
Воздушная тревога минувшей ночью звучала практически на всей территории Украины, в том числе в западных областях — Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской. СМИ сообщали о взрывах в разных регионах. Так, в Николаеве получило повреждение промышленное предприятие. Кроме того, Украинские железные дороги объявили о существенной задержке шести поездов.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ
 
УкраинаВзрывСВОРоссияПВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
11:51Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 13 мая
11:35В Крыму втрое выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
11:17В Крыму назвали путь к спасению народа Украины и ее православной церкви
10:59ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
10:22Крым в июне посетят иностранные делегации
09:57Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России
09:21Мощные взрывы прогремели в городах Украины
08:59Бывший храм УПЦ в Симферополе отдадут Русской церкви безвозмездно
08:28В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
08:01Как банки в Крыму защищают деньги клиентов
00:01В Крым возвращается тепло: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
23:28Шестеро детей ранены в результате ракетной атаки Луганска
22:25Главные новости Крыма: 12 мая
21:58ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
21:46Главные события и заявления дня: 12 мая
21:13Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект
20:51Подростки, "гастролеры" и местные: кто обманывает доверчивых крымчан
20:38В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома
Лента новостейМолния