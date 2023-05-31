Введут ли военное положение в России – ответ Кремля
Песков: власти России не обсуждают вопрос введения военного положения в стране
13:20 31.05.2023 (обновлено: 13:21 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Руководство страны не принимало никаких решений по поводу введения военного положения в РФ и не обсуждает данный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ранее Кадыров после атаки беспилотников на Москву предложил объявить военное положение в России и "использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку", имея в виду киевский режим.
"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется", – цитирует Пескова РИА Новости.
Атака беспилотников на Москву
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.
Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин заявил, что цель атаки – спровоцировать ответную реакцию РФ.
По словам главы государства, данные действия киевского режима являются явным признаком террористической деятельности. Путин также отметил, что система ПВО столицы "сработала удовлетворительно, хотя есть над чем работать".
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