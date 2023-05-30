https://crimea.ria.ru/20230530/terakt-v-moskve-shoygu-nazval-tsel-ataki-bespilotnikov-na-stolitsu-1129079651.html

Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу

Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу

Целью предпринятой киевским режимом террористической атаки БПЛА были гражданские объекты Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T14:43

2023-05-30T14:43

2023-05-30T14:43

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

атака беспилотников на кремль

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

сергей шойгу

дмитрий песков

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Целью предпринятой киевским режимом террористической атаки БПЛА были гражданские объекты Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.Атака беспилотников на МосквуВо вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Реакция КремляНападение украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уголовное дело о терактеСледственный комитет расследует факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте."По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале ведомства.К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака дронов на москву 30 мая 2023 года, атака беспилотников на кремль, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, сергей шойгу, дмитрий песков, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации)