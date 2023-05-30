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Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу
Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу
Целью предпринятой киевским режимом террористической атаки БПЛА были гражданские объекты Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T14:43
2023-05-30T14:43
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
атака беспилотников на кремль
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
новости
сергей шойгу
дмитрий песков
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Целью предпринятой киевским режимом террористической атаки БПЛА были гражданские объекты Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.Атака беспилотников на МосквуВо вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".Реакция КремляНападение украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уголовное дело о терактеСледственный комитет расследует факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте."По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале ведомства.К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: что известноСобянин рассказал о пострадавших при атаке дронов-камикадзе на МосквуАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решений
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атака дронов на москву 30 мая 2023 года, атака беспилотников на кремль, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, сергей шойгу, дмитрий песков, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Теракт в Москве: Шойгу назвал цель атаки беспилотников на столицу

Шойгу: целью террористической атаки беспилотников были гражданские объекты Москвы

14:43 30.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Целью предпринятой киевским режимом террористической атаки БПЛА были гражданские объекты Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.
"Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены", - сказал он.

Атака беспилотников на Москву

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. В результате атаки в столице несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. В целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, эвакуировали. Сейчас они уже возвращаются домой.
Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь".

Реакция Кремля

Нападение украинских беспилотников на Москву – это ответ киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно четко понимать. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье", - сказал он.

Уголовное дело о теракте

Следственный комитет расследует факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра.
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