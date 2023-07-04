https://crimea.ria.ru/20230704/konfiskovannuyu-v-regionakh-tekhniku-neobkhodimo-peredavat-armii---medvedev--1129814375.html
Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев
Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев
Конфискованную в регионах технику необходимо передавать на нужды СВО. С соответствующим предложением к федеральным ведомствам и региональным властям выступил... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T20:02
2023-07-04T20:02
2023-07-04T20:02
дмитрий медведев
сво
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Конфискованную в регионах технику необходимо передавать на нужды СВО. С соответствующим предложением к федеральным ведомствам и региональным властям выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, подчеркнув, что проработать вопрос надо в кратчайшие сроки."Я получаю информацию – да и об этом пишут, журналисты, военкоры высказываются – о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската – у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции", – сказал Медведев.По его словам, речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике, и все это средства, в которых "безусловно сейчас нуждаются наши Вооруженные силы, несмотря на то, что существенно нарастили темпы поставок".Он отметил, что сегодня такой конфискат не передается из регионов на нужды СВО по формальным причинам. И хотя в некоторых субъектах уже высказались о готовности работать в этом направлении, "соответствующее решение должно быть принято на федеральном уровне".Он добавил, что работа над доукомплектованием Вооруженных сил Российской Федерации контрактниками продолжается, заметив, что предпринятая в России попытка вооруженного мятежа "никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции"."Наши контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину", – заявил зампред Совбеза.Со ссылкой на данные Минобороны РФ, Медведев отметил, что по состоянию на 4 июля с начала года в ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек. Темпы набора в июне увеличились до 1 400 человек в день, и только за последнюю неделю контрактников в рядах российской армии стало на 10 тысяч больше, добавил он.Ранее Медведев обозначил границы санитарной зоны безопаности России, создание которой допустил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ В России появятся новые армии и военные округа
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дмитрий медведев, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия
Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев
Медведев: надо в кратчайшие сроки сделать возможной передачу техники-конфиската в зону СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Конфискованную в регионах технику необходимо передавать на нужды СВО. С соответствующим предложением к федеральным ведомствам и региональным властям выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, подчеркнув, что проработать вопрос надо в кратчайшие сроки.
"Я получаю информацию – да и об этом пишут, журналисты, военкоры высказываются – о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската – у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции", – сказал Медведев.
По его словам, речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике, и все это средства, в которых "безусловно сейчас нуждаются наши Вооруженные силы, несмотря на то, что существенно нарастили темпы поставок".
Он отметил, что сегодня такой конфискат не передается из регионов на нужды СВО по формальным причинам. И хотя в некоторых субъектах уже высказались о готовности работать в этом направлении, "соответствующее решение должно быть принято на федеральном уровне".
"За реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства. Поэтому я предлагаю Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе и в необходимых параметрах Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуации и при участии Министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", – заключил Медведев.
Он добавил, что работа над доукомплектованием Вооруженных сил Российской Федерации контрактниками продолжается, заметив, что предпринятая в России попытка вооруженного мятежа "никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции".
"Наши контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину", – заявил зампред Совбеза.
Со ссылкой на данные Минобороны РФ, Медведев отметил, что по состоянию на 4 июля с начала года в ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек. Темпы набора в июне увеличились до 1 400 человек в день, и только за последнюю неделю контрактников в рядах российской армии стало на 10 тысяч больше, добавил он.
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