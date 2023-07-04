https://crimea.ria.ru/20230704/konfiskovannuyu-v-regionakh-tekhniku-neobkhodimo-peredavat-armii---medvedev--1129814375.html

Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев

Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев

Конфискованную в регионах технику необходимо передавать на нужды СВО. С соответствующим предложением к федеральным ведомствам и региональным властям выступил... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T20:02

2023-07-04T20:02

2023-07-04T20:02

дмитрий медведев

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Конфискованную в регионах технику необходимо передавать на нужды СВО. С соответствующим предложением к федеральным ведомствам и региональным властям выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, подчеркнув, что проработать вопрос надо в кратчайшие сроки."Я получаю информацию – да и об этом пишут, журналисты, военкоры высказываются – о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската – у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции", – сказал Медведев.По его словам, речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике, и все это средства, в которых "безусловно сейчас нуждаются наши Вооруженные силы, несмотря на то, что существенно нарастили темпы поставок".Он отметил, что сегодня такой конфискат не передается из регионов на нужды СВО по формальным причинам. И хотя в некоторых субъектах уже высказались о готовности работать в этом направлении, "соответствующее решение должно быть принято на федеральном уровне".Он добавил, что работа над доукомплектованием Вооруженных сил Российской Федерации контрактниками продолжается, заметив, что предпринятая в России попытка вооруженного мятежа "никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции"."Наши контрактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину", – заявил зампред Совбеза.Со ссылкой на данные Минобороны РФ, Медведев отметил, что по состоянию на 4 июля с начала года в ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек. Темпы набора в июне увеличились до 1 400 человек в день, и только за последнюю неделю контрактников в рядах российской армии стало на 10 тысяч больше, добавил он.Ранее Медведев обозначил границы санитарной зоны безопаности России, создание которой допустил президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс полк каждые сутки: Шойгу рассказал о темпах пополнения армии России Судимым дали право заключать контракты о службе в ВС РФ В России появятся новые армии и военные округа

https://crimea.ria.ru/20230703/kak-izbezhat-yadernogo-apokalipsisa-glavnoe-iz-stati-dmitriya-medvedeva-1129769661.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сво, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, россия