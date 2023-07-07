https://crimea.ria.ru/20230707/chego-zhdat-ot-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--ekspert-1129884362.html

Чего ждать от встречи Эрдогана и Зеленского – эксперт

Чего ждать от встречи Эрдогана и Зеленского – эксперт - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Чего ждать от встречи Эрдогана и Зеленского – эксперт

Предстоящая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским абсолютно бессмысленна, так как ни Анкара, ни Киев не... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T16:16

2023-07-07T16:16

2023-07-07T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Предстоящая встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским абсолютно бессмысленна, так как ни Анкара, ни Киев не имеют решающего влияния на продление зерновой сделки. Такое мнение РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, тюрколог Алексей Образцов."Эта встреча – абсолютно бессмысленное мероприятие. Понятно, что истекает срок действия зерновой сделки, и Зеленский, который остро заинтересован в ее продлении, обращается к Турции как стороне этого процесса. Но влияние на продление или непродление этой сделки что Украины, что Турции минимально", - сказал политолог.Эксперт указал, прекращение действия "черноморской инициативы" чревато определенными потерями для Анкары и Киева, в первую очередь финансовыми.Однако турецкий лидер, по словам политолога, "человек более реальный" и в отличие от Зеленского прекрасно отдает себе отчет, что в его силах сделать, а на что он повлиять не может, отметил тюрколог.Встреча Эрдогана и Зеленского состоится вечером 7 июля в Стамбуле. В офисе украинского лидера заявили, что в ходе саммита планируется обсудить зерновую сделку, обмен пленными, поддержку членства Украины в НАТО.Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Одним из условий соглашения является разблокировка экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также снятие санкций с Россельхозбанка и переподключение его к системе SWIFTС тех пор сделка трижды продлевалась. Срок действия инициативы истекает 17 июля. МИД России заявил, что продлевать зерновую сделку нет необходимости, поскольку у Москвы не осталось "иллюзий и сомнений" насчет гуманитарной направленности данного договора, а также перспектив выполнения условий по налаживанию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.При этом в ведомстве отметили, что Москва продолжает добросовестно и со всей ответственностью подходить к исполнению своих обязательств по договору, прилагает "необходимые усилия" и не отклоняется от "правил процедуры".Читайте также на РИА Новости Крым:В продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран – ФАО ООНПутин: США обманули голодную Африку в зерновой сделкеПочему зерновой коридор нужно закрывать – политолог

https://crimea.ria.ru/20230611/usloviya-zernovoy-sdelki-mogut-byt-peresmotreny--mnenie-1129294019.html

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украина, турция, политика, экономика, зерновая сделка, владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган, мнения