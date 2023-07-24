https://crimea.ria.ru/20230724/kak-rossiya-mozhet-otvetit-na-udary-po-krymu-i-moskve--mnenie-1130276371.html

Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение

Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Как Россия может ответить на удары по Крыму и Москве – мнение

Киевский режим не остановится в своих попытках наносить террористические удары по российским регионам, в том числе по Крыму, поэтому ответом на эти атаки должно РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T19:13

2023-07-24T19:13

2023-07-24T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не остановится в своих попытках наносить террористические удары по российским регионам, в том числе по Крыму, поэтому ответом на эти атаки должно стать радикальное решение задач специальной военной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.По оценке специалиста, на данный момент в резерве ВСУ находится порядка десяти бригад. Это достаточно серьезные резервы, поэтому в ближайшее время следует ожидать от противника "достаточно жестоких атак по линии фронта", прежде всего на приоритетных для Киева направлениях – Угледар, Артемовск и Токмак-Мелитополь, прогнозирует Кнутов."Поэтому основная задача – удержать противника, измотав и обескровив его. Осенью будет сезон дождей, там уже будет не до каких-то активных наступательных действий и силы у противника будут уже не те, и у нас появится возможность решить ряд стратегических задач, которые были в свое время поставлены верховным главнокомандующим", – считает КнутовГоворя о способах обезопасить инфраструктуру Крыма от атак ВСУ, специалист выразил мнение, что на полуострове следует усилить систему противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.Эксперт также выразил уверенность, что киевский режим продолжит пытаться атаковать объекты на полуострове, поскольку киевский режим терпит поражение на фронте и ему ничего не остается, как использовать тактику террора против мирного населения."Они этим уже больше года занимаются террором, причем не только против тех территорий, которые вошли в состав Российской Федерации, но и собственного населения, используя в качестве живого щита. Поэтому рассчитывать на то, что власти Украины сделают какие-то выводы, не приходится", - заключил специалист.Атаки на Крым и МосквуВ понедельник Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи киевский режим попытался атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 дронов потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Три БПЛА уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших нет.По словам главы республики Сергея Аксенова, зафиксировано попадание в склад боеприпасов.Руководство региона решило эвакуировать жителей в радиусе пяти километров от места ЧП в Джанкойском районе.Также киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью двух беспилотников. Оба дрона подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших в результате происшествия нет.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на войсковом полигоне в Кировском районе республики. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. Из прилегающих к полигону населенных пунктов были временно эвакуированы жители, в общей сложности более двух тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым

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