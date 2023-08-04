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В Крыму отработали системы ПВО - что известно - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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В Крыму отработали системы ПВО - что известно
В Крыму отработали системы ПВО - что известно - РИА Новости Крым, 04.08.2023
В Крыму отработали системы ПВО - что известно
Системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T06:52
2023-08-04T08:57
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
армия и флот
вооруженные силы россии
крым
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два БПЛА уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму отработали системы ПВО - что известно

В нескольких районах Крыма отработали системы ПВО - власти

06:52 04.08.2023 (обновлено: 08:57 04.08.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два БПЛА уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.
Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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