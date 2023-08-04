https://crimea.ria.ru/20230804/v-krymu-otrabotali-sistemy-pvo---chto-izvestno-1130527185.html

В Крыму отработали системы ПВО - что известно

В Крыму отработали системы ПВО - что известно - РИА Новости Крым, 04.08.2023

В Крыму отработали системы ПВО - что известно

Системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T06:52

2023-08-04T06:52

2023-08-04T08:57

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг- РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отработали в ночь на пятницу в Крыму, пострадавших нет. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два БПЛА уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, беспилотник (бпла, дрон)