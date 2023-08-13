https://crimea.ria.ru/20230813/bespilotnik-vsu-sbili-v-belgorodskoy-oblasti-1130700602.html

Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Беспилотник ВСУ сбили в Белгородской области

Над Белгородской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T06:36

2023-08-13T06:36

2023-08-13T06:36

безопасность

белгородская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Над Белгородской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в министерстве.Накануне вечером над Белгородской областью сбили беспилотник, никто не пострадал.Также в ночь на субботу противовоздушная оборона работала в Дзержинском районе Калужской области, сбит беспилотник.В ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками.В результате 14 украинских дронов уничтожили средствами ПВО, оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотника на Москву – подробности от МинобороныВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный жительРебенок пострадал во время атаки ВСУ на монастырь в Курской области

белгородская область

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2023

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безопасность, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вооруженные силы россии, армия и флот