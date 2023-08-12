https://crimea.ria.ru/20230812/na-belgorodskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik---minoborony-1130698156.html
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2023
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
Российская ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T18:47
2023-08-12T18:47
2023-08-12T18:48
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".В ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками.В результате 14 украинских дронов уничтожили средствами ПВО, оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы.В Минобороны сообщили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
https://crimea.ria.ru/20230812/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik--gubernator-1130691259.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
18:47 12.08.2023 (обновлено: 18:48 12.08.2023)