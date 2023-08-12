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На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.08.2023
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
Российская ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T18:47
2023-08-12T18:48
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".В ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками.В результате 14 украинских дронов уничтожили средствами ПВО, оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы.В Минобороны сообщили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
https://crimea.ria.ru/20230812/v-kaluzhskoy-oblasti-sbit-bespilotnik--gubernator-1130691259.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

18:47 12.08.2023 (обновлено: 18:48 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Российская ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Сегодня около 17.30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
В ночь на 12 августа киевский режим также предпринял безуспешную попытку атаковать объекты на территории полуострова двадцатью беспилотниками.
В результате 14 украинских дронов уничтожили средствами ПВО, оставшиеся шесть подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны сообщили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
09:08
В Калужской области сбит беспилотник – губернатор
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
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