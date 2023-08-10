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ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель
ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 10.08.2023
ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель
по Грайворонскому городскому округу Белгородской области - есть жертвы среди мирных жителей. О этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T11:38
2023-08-10T11:38
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Грайворонскому городскому округу Белгородской области - есть жертвы среди мирных жителей. О этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Все пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы. Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили на лечение домой.Гладков уточнил, что снаряды ВСУ попали в два частных дома: в них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также получили повреждения три автомобиля. На одной из улиц была оборвана линия электропередачи. Позже электроснабжение восстановили.Также были обстреляны и другие районы области. По словам губернатора, минометные снаряды выпущены по окраинам сел Сподарюшино, Мокрая Орловка, Козинка, Заречье-Второе. Пострадавших и разрушений нет.Обошлось без жертв и в селах Щетиновка, Наумовка, Богун-Городок, Кукевка. Беспилотник сбит в селе Новая Таволжанка. На Журавлевку противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. Никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВ Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенокЕще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель

Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрелов ВСУ Белгородской области

11:38 10.08.2023
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкОбстрелы ВСУ Белгородской области
Обстрелы ВСУ Белгородской области
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Грайворонскому городскому округу Белгородской области - есть жертвы среди мирных жителей. О этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском городском округе пять снарядов разорвались в центре поселка Горьковский. Один человек погиб, еще четверо пострадали", - написал губернатор в Telegram-канале.
Все пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы. Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили на лечение домой.
Гладков уточнил, что снаряды ВСУ попали в два частных дома: в них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также получили повреждения три автомобиля. На одной из улиц была оборвана линия электропередачи. Позже электроснабжение восстановили.
Также были обстреляны и другие районы области. По словам губернатора, минометные снаряды выпущены по окраинам сел Сподарюшино, Мокрая Орловка, Козинка, Заречье-Второе. Пострадавших и разрушений нет.
Обошлось без жертв и в селах Щетиновка, Наумовка, Богун-Городок, Кукевка. Беспилотник сбит в селе Новая Таволжанка. На Журавлевку противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. Никто не пострадал.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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