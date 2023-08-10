https://crimea.ria.ru/20230810/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-pogib-mirnyy-zhitel--1130648000.html

ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель

ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 10.08.2023

ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель

по Грайворонскому городскому округу Белгородской области - есть жертвы среди мирных жителей. О этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T11:38

2023-08-10T11:38

2023-08-10T11:38

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по Грайворонскому городскому округу Белгородской области - есть жертвы среди мирных жителей. О этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Все пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы. Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили на лечение домой.Гладков уточнил, что снаряды ВСУ попали в два частных дома: в них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также получили повреждения три автомобиля. На одной из улиц была оборвана линия электропередачи. Позже электроснабжение восстановили.Также были обстреляны и другие районы области. По словам губернатора, минометные снаряды выпущены по окраинам сел Сподарюшино, Мокрая Орловка, Козинка, Заречье-Второе. Пострадавших и разрушений нет.Обошлось без жертв и в селах Щетиновка, Наумовка, Богун-Городок, Кукевка. Беспилотник сбит в селе Новая Таволжанка. На Журавлевку противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. Никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВ Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенокЕще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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