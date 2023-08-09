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В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок
В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 09.08.2023
В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок
В Донецке погиб ребенок, еще три человека получили различные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T15:01
2023-08-09T15:01
2023-08-09T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Донецке погиб ребенок, еще три человека получили различные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации руководителя, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Сейчас спасатели разбирают завалы. На место дополнительно направлены две группы кинологов.По его информации, украинские боевики выпустили по республике 163 боеприпаса. ВСУ били по населенным пунктам реактивной и ствольной артиллерией калибром 152 и 155 мм, а также кассетными боеприпасами.Также в Донецке и Горловке повреждены шесть жилых домов и школа.Накануне в ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавшихЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок
Пушилин: в Донецке в результате обстрела ВСУ погибла девочка и еще три человека пострадали
15:01 09.08.2023 (обновлено: 15:04 09.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Донецке погиб ребенок, еще три человека получили различные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка. По предварительным данным, еще два человека получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации руководителя, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас спасатели разбирают завалы. На место дополнительно направлены две группы кинологов.
"С утра под обстрелами артиллерии противника Киевский, Кировский и Петровский районы столицы ДНР, Горловка. В Киевском районе ранен один человек", - также уточнил Пушилин.
По его информации, украинские боевики выпустили по республике 163 боеприпаса. ВСУ били по населенным пунктам реактивной и ствольной артиллерией калибром 152 и 155 мм, а также кассетными боеприпасами.
Также в Донецке и Горловке повреждены шесть жилых домов и школа.
Накануне в ходе обстрелов Донецка погибло
три человека и ранены 11, среди них – один ребенок.
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