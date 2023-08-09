https://crimea.ria.ru/20230809/v-donetske-ukrainskiy-snaryad-popal-v-dom--pogib-rebenok-1130631537.html

В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок

В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок - РИА Новости Крым, 09.08.2023

В Донецке украинский снаряд попал в дом – погиб ребенок

В Донецке погиб ребенок, еще три человека получили различные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T15:01

2023-08-09T15:01

2023-08-09T15:04

новости

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

донецк

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130397652_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_711e6e1e74aa85155f04b6cbb09a693b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Донецке погиб ребенок, еще три человека получили различные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По информации руководителя, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Сейчас спасатели разбирают завалы. На место дополнительно направлены две группы кинологов.По его информации, украинские боевики выпустили по республике 163 боеприпаса. ВСУ били по населенным пунктам реактивной и ствольной артиллерией калибром 152 и 155 мм, а также кассетными боеприпасами.Также в Донецке и Горловке повреждены шесть жилых домов и школа.Накануне в ходе обстрелов Донецка погибло три человека и ранены 11, среди них – один ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 100 снарядов выпустили ВСУ по городам левобережья Херсонской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавшихЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта

донецкая народная республика (днр)

донецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, донецк, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу