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ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта
ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта - РИА Новости Крым, 09.08.2023
ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта
В Белгородской области произошел пожар в сеннике после падения неизвестного объекта, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T09:12
2023-08-09T09:12
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области произошел пожар в сеннике после падения неизвестного объекта, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в среду утром в селе Колотиловка Краснояружского района.На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.Как сообщалось, накануне на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Курской области упал дрон-камикадзе. В результате происшествия осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Его доставили в центральную районную больницу для осмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиВ результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человекВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, россия
ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта

Из-за падения неизвестного объекта в Колотиловке Белгородской области ранен мужчина

09:12 09.08.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаИз-за падения неизвестного объекта в Колотиловке Белгородской области ранен мужчина
Из-за падения неизвестного объекта в Колотиловке Белгородской области ранен мужчина
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области произошел пожар в сеннике после падения неизвестного объекта, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в среду утром в селе Колотиловка Краснояружского района.

"По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший – мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщалось, накануне на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Курской области упал дрон-камикадзе. В результате происшествия осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Его доставили в центральную районную больницу для осмотра.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковНовостиРоссия
 
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