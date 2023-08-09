https://crimea.ria.ru/20230809/chp-proizoshlo-v-belgorodskoy-oblasti-posle-padeniya-neizvestnogo-obekta-1130619255.html

ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта

ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта - РИА Новости Крым, 09.08.2023

ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта

В Белгородской области произошел пожар в сеннике после падения неизвестного объекта, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T09:12

2023-08-09T09:12

2023-08-09T09:12

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области произошел пожар в сеннике после падения неизвестного объекта, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в среду утром в селе Колотиловка Краснояружского района.На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.Как сообщалось, накануне на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Курской области упал дрон-камикадзе. В результате происшествия осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Его доставили в центральную районную больницу для осмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиВ результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человекВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших

https://crimea.ria.ru/20230807/v-belgorode-srabotala-pvo--sbit-bespilotnik-1130583382.html

белгородская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, россия