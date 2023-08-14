https://crimea.ria.ru/20230814/ataka-bpla-na-zhiloy-dom-v-belgorode-ranena-10-letnyaya-devochka-1130719295.html

Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка

Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка

Ребенок пострадал в результате ЧП с украинским беспилотником в Белгороде, которое произошло накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T11:55

2023-08-14T11:55

2023-08-14T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате ЧП с украинским беспилотником в Белгороде, которое произошло накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект.Кроме того, накануне в поселке Борисовка на территории частного дома мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Пострадавший доставлен в горбольницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, причины произошедшего уточняются. Правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса.ВСУ за минувшие сутки обстреливали и другие районы Белгородской области. Так, по селу Наумовка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – четыре. А в Журавлевке с БПЛА было сброшено шесть взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику противника.В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Заречье-Второе, здесь зафиксировано три прилета. По окраине села Пороз выпущено девять артиллерийских снарядов. По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда, село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела. В результате обстрелов ни в одном из этих населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, украина, россия