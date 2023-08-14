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Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка
Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка
Ребенок пострадал в результате ЧП с украинским беспилотником в Белгороде, которое произошло накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T11:55
2023-08-14T11:55
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате ЧП с украинским беспилотником в Белгороде, которое произошло накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект.Кроме того, накануне в поселке Борисовка на территории частного дома мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Пострадавший доставлен в горбольницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, причины произошедшего уточняются. Правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса.ВСУ за минувшие сутки обстреливали и другие районы Белгородской области. Так, по селу Наумовка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – четыре. А в Журавлевке с БПЛА было сброшено шесть взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику противника.В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Заречье-Второе, здесь зафиксировано три прилета. По окраине села Пороз выпущено девять артиллерийских снарядов. По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда, село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела. В результате обстрелов ни в одном из этих населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиУкраинские дроны сбили в Белгородской и Курской областях
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, украина, россия
Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка

Гладков: из-за беспилотника ВСУ в Белгороде ранена 10-летняя девочка, она в больнице

11:55 14.08.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ Белгороде беспилотник врезался в жилой дом
В Белгороде беспилотник врезался в жилой дом
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате ЧП с украинским беспилотником в Белгороде, которое произошло накануне вечером. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект.
"К сожалению, есть пострадавшая – 10-летняя девочка с инородным телом в проекции правого локтевого сустава и множественными резаными ранами голени, предплечья и стопы. Во время происшествия девочка гуляла возле дома. Доставлена родителями в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, накануне в поселке Борисовка на территории частного дома мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Пострадавший доставлен в горбольницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, причины произошедшего уточняются. Правоохранительные органы рассматривают версию получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса.
ВСУ за минувшие сутки обстреливали и другие районы Белгородской области. Так, по селу Наумовка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – четыре. А в Журавлевке с БПЛА было сброшено шесть взрывных устройств, один из дронов упал на территории села. В селах Ближнее, Соломино и Киселево сбито по одному беспилотнику противника.
В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Заречье-Второе, здесь зафиксировано три прилета. По окраине села Пороз выпущено девять артиллерийских снарядов. По городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда, село Середа обстреляли из миномета и гранатомета – зафиксировано пять минометных снарядов и три гранатометных выстрела. В результате обстрелов ни в одном из этих населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияНовостиВячеслав ГладковУкраинаРоссия
 
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