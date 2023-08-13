https://crimea.ria.ru/20230813/vzryv-v-belgorode-predvaritelnaya-versiya---zhiloy-dom-atakovan-bpla-1130711392.html

Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА

Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА

Многоквартирный жилой дом в Белгороде пострадал в результате взрыва. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, который выехал на место происшествия. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T19:47

2023-08-13T19:47

2023-08-13T19:50

белгород

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Многоквартирный жилой дом в Белгороде пострадал в результате взрыва. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, который выехал на место происшествия.Из разговора с жителями Гладков узнал, что в квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Кроме того, повреждены 15 машин возле дома. Губернатор пообещал помочь с восстановлением.Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Выясняются его причины. По предварительной версии, дом был атакован беспилотником.Это не первая атака "дронов" за воскресенье. В районе четырех утра над Белгородской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Обошлось без пострадавших и разрушений.В течение дня Вячеслав Гладков еще дважды сообщал, что системы ПВО в Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа. Один из них был уничтожен в районе села Соломино. О жертвах также информация не поступала.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших

белгород

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости