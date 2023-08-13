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Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА
Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА
Многоквартирный жилой дом в Белгороде пострадал в результате взрыва. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, который выехал на место происшествия. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T19:47
2023-08-13T19:47
2023-08-13T19:50
белгород
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Многоквартирный жилой дом в Белгороде пострадал в результате взрыва. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, который выехал на место происшествия.Из разговора с жителями Гладков узнал, что в квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Кроме того, повреждены 15 машин возле дома. Губернатор пообещал помочь с восстановлением.Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Выясняются его причины. По предварительной версии, дом был атакован беспилотником.Это не первая атака "дронов" за воскресенье. В районе четырех утра над Белгородской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Обошлось без пострадавших и разрушений.В течение дня Вячеслав Гладков еще дважды сообщал, что системы ПВО в Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа. Один из них был уничтожен в районе села Соломино. О жертвах также информация не поступала.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской областиВ Белгородской области комбайн наехал на снаряд – двое пострадавших
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белгород, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Взрыв в Белгороде: предварительная версия – жилой дом атакован БПЛА
В Белгороде произошел взрыв, поврежден многоэтажный дом – Вячеслав Гладков
19:47 13.08.2023 (обновлено: 19:50 13.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Многоквартирный жилой дом в Белгороде пострадал в результате взрыва. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, который выехал на место происшествия.
"По предварительной информации, в 17.43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное – пострадавших нет", – написал он в своем Telegram-канале.
Из разговора с жителями Гладков узнал, что в квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Кроме того, повреждены 15 машин возле дома. Губернатор пообещал помочь с восстановлением.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Выясняются его причины. По предварительной версии, дом был атакован беспилотником.
Это не первая атака "дронов" за воскресенье. В районе четырех утра над Белгородской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник
. Об этом сообщили в Минобороны. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В течение дня Вячеслав Гладков еще дважды сообщал, что системы ПВО в Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа. Один из них был уничтожен в районе села Соломино. О жертвах также информация не поступала.
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