https://crimea.ria.ru/20231010/v-tsentre-sevastopolya-uberut-parkovku-novye-resheniya-o-blagoustroystve-1131984592.html

В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве

В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве - РИА Новости Крым, 10.10.2023

В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве

Площадь Нахимова в центре Севастополя станет пешеходной зоной, а подходящие к ней проспект Нахимова и улица Ленина – единым пешеходным пространством. К такому... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T19:53

2023-10-10T19:53

2023-10-10T19:53

севастополь

михаил развожаев

благоустройство

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Площадь Нахимова в центре Севастополя станет пешеходной зоной, а подходящие к ней проспект Нахимова и улица Ленина – единым пешеходным пространством. К такому решению пришли на архитектурно-художественном совете, поддержав предложенный проект реконструкции части центрального городского кольца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, согласно проекту благоустройства части общественных пространств в центре города, две улицы – Ленина и проспект Нахимова – станут единым пешеходным пространством.Он отметил, что так же действовали во время реконструкции улицы Большая Морская, которая тоже является частью центрального городского кольца. Проект по ее обновлению тогда готовило архитектурное бюро Wowhaus, оно же работало над созданием парка Учкуевка на Северной стороне, и вот теперь презентовало очередной проект по благоустройству города, сообщил губернатор.По его словам, проект еще будет доработан с учетом мнения экспертов, но в целом он уже поддержан.Благоустройство Большой Морской, части центрального городского кольца Севастополя длилось полгода – с октября 2019 до апреля 2020. Тогда на работы потратили около 2 млрд рублей из бюджета правительства Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, благоустройство, новости крыма, крым