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В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве
В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве
Площадь Нахимова в центре Севастополя станет пешеходной зоной, а подходящие к ней проспект Нахимова и улица Ленина – единым пешеходным пространством. К такому... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T19:53
2023-10-10T19:53
севастополь
михаил развожаев
благоустройство
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Площадь Нахимова в центре Севастополя станет пешеходной зоной, а подходящие к ней проспект Нахимова и улица Ленина – единым пешеходным пространством. К такому решению пришли на архитектурно-художественном совете, поддержав предложенный проект реконструкции части центрального городского кольца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, согласно проекту благоустройства части общественных пространств в центре города, две улицы – Ленина и проспект Нахимова – станут единым пешеходным пространством.Он отметил, что так же действовали во время реконструкции улицы Большая Морская, которая тоже является частью центрального городского кольца. Проект по ее обновлению тогда готовило архитектурное бюро Wowhaus, оно же работало над созданием парка Учкуевка на Северной стороне, и вот теперь презентовало очередной проект по благоустройству города, сообщил губернатор.По его словам, проект еще будет доработан с учетом мнения экспертов, но в целом он уже поддержан.Благоустройство Большой Морской, части центрального городского кольца Севастополя длилось полгода – с октября 2019 до апреля 2020. Тогда на работы потратили около 2 млрд рублей из бюджета правительства Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
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севастополь, михаил развожаев, благоустройство, новости крыма, крым
В центре Севастополя уберут парковку: новые решения о благоустройстве

Центральная площадь Нахимова в Севастополе станет пешеходной зоной

19:53 10.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПлощадь нахимова в Севастополе
Площадь нахимова в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Площадь Нахимова в центре Севастополя станет пешеходной зоной, а подходящие к ней проспект Нахимова и улица Ленина – единым пешеходным пространством. К такому решению пришли на архитектурно-художественном совете, поддержав предложенный проект реконструкции части центрального городского кольца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"… площадь Нахимова, по замыслу разработчиков, с которым согласился архитектурный совет, станет пешеходной зоной. Понимаю, что всех волнует вопрос парковки: все это будем открыто обсуждать на Наблюдательном совете, который будет создан", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, согласно проекту благоустройства части общественных пространств в центре города, две улицы – Ленина и проспект Нахимова – станут единым пешеходным пространством.
"Это не значит, что мы уберем оттуда общественный транспорт. Это означает, что они будут оформлены в едином стиле при обязательном сохранении архитектурного облика центральной части города", – пояснил губернатор.
Он отметил, что так же действовали во время реконструкции улицы Большая Морская, которая тоже является частью центрального городского кольца. Проект по ее обновлению тогда готовило архитектурное бюро Wowhaus, оно же работало над созданием парка Учкуевка на Северной стороне, и вот теперь презентовало очередной проект по благоустройству города, сообщил губернатор.
По его словам, проект еще будет доработан с учетом мнения экспертов, но в целом он уже поддержан.
"Мы приняли его как основу для дальнейшей работы. Сейчас предстоит большая работа по изысканию источников финансирования проекта, как определимся – начнем работу", – заключил глава города.
Благоустройство Большой Морской, части центрального городского кольца Севастополя длилось полгода – с октября 2019 до апреля 2020. Тогда на работы потратили около 2 млрд рублей из бюджета правительства Москвы.
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СевастопольМихаил РазвожаевБлагоустройствоНовости КрымаКрым
 
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