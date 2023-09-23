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Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев
Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев
Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт после вывоза частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T15:08
2023-09-23T15:08
михаил развожаев
севастополь
учкуевка
безопасность республики крым и севастополя
ялтинская конференция
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт после вывоза частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале."Осколки убраны. Парк открыт", - написал он.Ранее сообщалось, что в парке обнаружены обломки сбитой ракеты, территорию парка оцепили.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и уточнил, что парк сейчас закрыт, территория оцеплена – ждут прибытия спецслужб.Утром в субботу в Севастополе отработала ПВО – была сбита ракета.Губернатор региона Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла."По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыРакетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
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михаил развожаев, севастополь, учкуевка, безопасность республики крым и севастополя, ялтинская конференция, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев

Развожаев: парк Учкуевка в Севастополе снова открыт после вывоза частей сбитой ракеты

15:08 23.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомат с газированной водой на пляже Учкуевка в Севастополе
Автомат с газированной водой на пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт после вывоза частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.
"Осколки убраны. Парк открыт", - написал он.
Ранее сообщалось, что в парке обнаружены обломки сбитой ракеты, территорию парка оцепили.
Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и уточнил, что парк сейчас закрыт, территория оцеплена – ждут прибытия спецслужб.
Утром в субботу в Севастополе отработала ПВО – была сбита ракета.
Губернатор региона Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.
Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.
Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.
В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла.
"По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
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Михаил РазвожаевСевастопольУчкуевкаБезопасность Республики Крым и СевастополяЯлтинская конференцияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на Крым
 
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