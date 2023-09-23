https://crimea.ria.ru/20230923/park-uchkuevka-v-sevastopole-snova-otkryt---razvozhaev-1131619585.html

Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев

Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев

Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт после вывоза частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T15:08

2023-09-23T15:08

2023-09-23T15:08

михаил развожаев

севастополь

учкуевка

безопасность республики крым и севастополя

ялтинская конференция

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт после вывоза частей сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале."Осколки убраны. Парк открыт", - написал он.Ранее сообщалось, что в парке обнаружены обломки сбитой ракеты, территорию парка оцепили.Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и уточнил, что парк сейчас закрыт, территория оцеплена – ждут прибытия спецслужб.Утром в субботу в Севастополе отработала ПВО – была сбита ракета.Губернатор региона Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале предупредил о ракетной опасности и дал рекомендации, как действовать в такой ситуации.Напомним, в пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов – не подходить и звонить в 112", – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что при ракетной атаке на город-герой один военнослужащий пропал без вести.Оперштаб Севастополя принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты.В результате вражеской атаки пострадавших среди гражданского населения нет. Пожар, возникший в результате удара, локализован, в десяти жилых домах в центре города выбиты стекла."По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты крылатые ракетыРакетный удар нанесен по штабу флота в СевастополеРазвожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы

севастополь

учкуевка

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михаил развожаев, севастополь, учкуевка, безопасность республики крым и севастополя, ялтинская конференция, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым