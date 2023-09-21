https://crimea.ria.ru/20230921/kak-budet-vyglyadet-posle-restavratsii-muzey-pushkina-v-gurzufe-1131557896.html

Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе

Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе

Работы по реставрации музея Пушкина завершатся 30 декабря, на следующий год запланировано внутреннее наполнение музея. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T09:12

2023-09-21T09:12

2023-09-21T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Работы по реставрации музея Пушкина завершатся 30 декабря, на следующий год запланировано внутреннее наполнение музея. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.На ремонт музея в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей, в эту сумму заложена стоимость реставрационных работ, обновление материально-технической базы и приобретение новых экспонатов. Кроме того, по словам Татьяны Манежиной, за это время решена проблема с доступом в музей, который находится на территории санатория "Пушкино". Теперь прилегающая к зданию территория будет иметь статус публичного сервитута.Здание музея в Гурзуфе было построено в 1811 году герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. Летом 1820 года в особняке останавливался Пушкин, прибывший в Крым вместе с семьей своего друга, генерала Отечественной войны 1812 года Николая Раевского.Реставрация началась по указу Владимира Путина, согласно которому к 225-летнему юбилею поэта будут отремонтированы и переоснащены все музеи Пушкина в России. По программе распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев из федерального бюджета выделено 757 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" у дуба в Пушкинский юбилей появились кот и русалкаМекка для художников и муза для поэтов: почему стоит побывать в ГурзуфеДень рождения Пушкина в Гурзуфе отметят праздником поэзии и музыки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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