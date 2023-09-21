Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе
В Гурзуфе завершается реставрация музея Пушкина: идут работы по благоустройству территории
09:12 21.09.2023 (обновлено: 10:00 21.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Работы по реставрации музея Пушкина завершатся 30 декабря, на следующий год запланировано внутреннее наполнение музея. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
"Мы в этом году до 30 декабря заканчиваем работы по реставрации, и следующие пять месяцев будут проходить уже работы по наполнению музея внутренним содержанием. У нас будут новые экспозиции, запланировано приобретение новых музейных предметов, и в день рождения Пушкина, 6 июня, мы всех жителей и гостей полуострова ждем на открытие нового, отреставрированного музея", – сказала министр.
На ремонт музея в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей, в эту сумму заложена стоимость реставрационных работ, обновление материально-технической базы и приобретение новых экспонатов. Кроме того, по словам Татьяны Манежиной, за это время решена проблема с доступом в музей, который находится на территории санатория "Пушкино". Теперь прилегающая к зданию территория будет иметь статус публичного сервитута.
"Приглашаем сейчас посмотреть, как идут работы по реконструкции и благоустройству территории. Мы решили уже вопрос, у нас будет сервитут, будет касса на набережной, будет совершенно другого уровня музей. Мы воссоздаем именно тот облик здания, который был, когда этот дом посетил Александр Сергеевич Пушкин", – подчеркнула Татьяна Манежина.
Здание музея в Гурзуфе было построено в 1811 году герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. Летом 1820 года в особняке останавливался Пушкин, прибывший в Крым вместе с семьей своего друга, генерала Отечественной войны 1812 года Николая Раевского.
Реставрация началась по указу Владимира Путина, согласно которому к 225-летнему юбилею поэта будут отремонтированы и переоснащены все музеи Пушкина в России. По программе распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев из федерального бюджета выделено 757 миллионов рублей.
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