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Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе
Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе
Работы по реставрации музея Пушкина завершатся 30 декабря, на следующий год запланировано внутреннее наполнение музея. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T09:12
2023-09-21T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Работы по реставрации музея Пушкина завершатся 30 декабря, на следующий год запланировано внутреннее наполнение музея. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.На ремонт музея в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей, в эту сумму заложена стоимость реставрационных работ, обновление материально-технической базы и приобретение новых экспонатов. Кроме того, по словам Татьяны Манежиной, за это время решена проблема с доступом в музей, который находится на территории санатория "Пушкино". Теперь прилегающая к зданию территория будет иметь статус публичного сервитута.Здание музея в Гурзуфе было построено в 1811 году герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. Летом 1820 года в особняке останавливался Пушкин, прибывший в Крым вместе с семьей своего друга, генерала Отечественной войны 1812 года Николая Раевского.Реставрация началась по указу Владимира Путина, согласно которому к 225-летнему юбилею поэта будут отремонтированы и переоснащены все музеи Пушкина в России. По программе распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев из федерального бюджета выделено 757 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" у дуба в Пушкинский юбилей появились кот и русалкаМекка для художников и муза для поэтов: почему стоит побывать в ГурзуфеДень рождения Пушкина в Гурзуфе отметят праздником поэзии и музыки
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РИА Новости Крым
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гурзуф, татьяна манежина, крым, новости крыма, культура, александр пушкин, музеи крыма, минкульт крыма
Как будет выглядеть после реставрации музей Пушкина в Гурзуфе

В Гурзуфе завершается реставрация музея Пушкина: идут работы по благоустройству территории

09:12 21.09.2023 (обновлено: 10:00 21.09.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Работы по реставрации музея Пушкина завершатся 30 декабря, на следующий год запланировано внутреннее наполнение музея. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.

"Мы в этом году до 30 декабря заканчиваем работы по реставрации, и следующие пять месяцев будут проходить уже работы по наполнению музея внутренним содержанием. У нас будут новые экспозиции, запланировано приобретение новых музейных предметов, и в день рождения Пушкина, 6 июня, мы всех жителей и гостей полуострова ждем на открытие нового, отреставрированного музея", – сказала министр.

На ремонт музея в 2021 году было выделено 313,3 млн рублей, в эту сумму заложена стоимость реставрационных работ, обновление материально-технической базы и приобретение новых экспонатов. Кроме того, по словам Татьяны Манежиной, за это время решена проблема с доступом в музей, который находится на территории санатория "Пушкино". Теперь прилегающая к зданию территория будет иметь статус публичного сервитута.

"Приглашаем сейчас посмотреть, как идут работы по реконструкции и благоустройству территории. Мы решили уже вопрос, у нас будет сервитут, будет касса на набережной, будет совершенно другого уровня музей. Мы воссоздаем именно тот облик здания, который был, когда этот дом посетил Александр Сергеевич Пушкин", – подчеркнула Татьяна Манежина.

Здание музея в Гурзуфе было построено в 1811 году герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. Летом 1820 года в особняке останавливался Пушкин, прибывший в Крым вместе с семьей своего друга, генерала Отечественной войны 1812 года Николая Раевского.
Реставрация началась по указу Владимира Путина, согласно которому к 225-летнему юбилею поэта будут отремонтированы и переоснащены все музеи Пушкина в России. По программе распределения субсидий на поддержку пушкинских музеев из федерального бюджета выделено 757 миллионов рублей.
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