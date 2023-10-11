https://crimea.ria.ru/20231011/kogda-v-simferopole-zarabotaet-novyy-kanalizatsionnyy-kollektor-1132013505.html

Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор

Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор

Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, заработает перед Новым годом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T17:35

2023-10-11T17:35

2023-10-11T18:28

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Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, заработает перед Новым годом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик.Сразу после этого предприятие начнет работы по переключению канализационных стоков к новому коллектору глубокого заложения. Строительство этого объекта – важный шаг в развитии Симферополя, сказал Новик.О завершении масштабного строительства в августе 2023 года объявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На сооружение нового современного коллектора глубокого заложения по федеральной программе было выделено более 11 млрд рублей.Как сообщал представитель компании-подрядчика, общая протяженность коммуникаций коллектора – более 17,5 километров, а пропускная способность составляет 175 тысяч кубических метров в сутки. Галереи для коллектора возводились методом горизонтального бурения, с помощью оборудования, которое сейчас используется для строительства Ялтинского водовода. Проектом также было предусмотрено возведение 35 шахтных стволов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережнуюДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллекторТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег

https://crimea.ria.ru/20231009/otopitelnyy-sezon-v-sevastopole-chto-govoryat-vlasti-1131953385.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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