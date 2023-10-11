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Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор
Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор
Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, заработает перед Новым годом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T17:35
2023-10-11T18:28
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симферополь
вода крыма
канализационный коллектор
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Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик
Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, заработает перед Новым годом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик.Сразу после этого предприятие начнет работы по переключению канализационных стоков к новому коллектору глубокого заложения. Строительство этого объекта – важный шаг в развитии Симферополя, сказал Новик.О завершении масштабного строительства в августе 2023 года объявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На сооружение нового современного коллектора глубокого заложения по федеральной программе было выделено более 11 млрд рублей.Как сообщал представитель компании-подрядчика, общая протяженность коммуникаций коллектора – более 17,5 километров, а пропускная способность составляет 175 тысяч кубических метров в сутки. Галереи для коллектора возводились методом горизонтального бурения, с помощью оборудования, которое сейчас используется для строительства Ялтинского водовода. Проектом также было предусмотрено возведение 35 шахтных стволов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережнуюДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллекторТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег
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Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллектор

В Симферополе к Новому году заработает новый канализационный коллектор – ГУП "Вода Крыма"

17:35 11.10.2023 (обновлено: 18:28 11.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство коллектора глубокого заложения в Симферополе
Строительство коллектора глубокого заложения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Новый канализационный коллектор глубокого заложения, построенный в Симферополе, заработает перед Новым годом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Максим Новик.
Генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик
17:35

"В настоящий момент выполняется процедура передачи на баланс нашего предприятия данного объекта, я думаю, что в ближайшие месяц – полтора это произойдет, через распоряжение Совета министров мы получаем объект в эксплуатацию", – сказал он.

Сразу после этого предприятие начнет работы по переключению канализационных стоков к новому коллектору глубокого заложения. Строительство этого объекта – важный шаг в развитии Симферополя, сказал Новик.

"Глубина пролегания коммуникаций нового коллектора, напомню, до 25 метров под землей. Глобальный проект для Симферополя в части его развития на долгие годы. С его помощью мы стабилизируем систему водоотведения существующих абонентов и спокойно сможем подключать новых", – объяснил генеральный директор ГУП.

О завершении масштабного строительства в августе 2023 года объявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На сооружение нового современного коллектора глубокого заложения по федеральной программе было выделено более 11 млрд рублей.
Как сообщал представитель компании-подрядчика, общая протяженность коммуникаций коллектора – более 17,5 километров, а пропускная способность составляет 175 тысяч кубических метров в сутки. Галереи для коллектора возводились методом горизонтального бурения, с помощью оборудования, которое сейчас используется для строительства Ялтинского водовода. Проектом также было предусмотрено возведение 35 шахтных стволов.
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