https://crimea.ria.ru/20231218/na-kompensatsii-za-oplatu-zhku-dopolnitelno-vydelili-milliard-rubley-1133629715.html

На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей

На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей - РИА Новости Крым, 18.12.2023

На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей

На компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительно выделен один миллиард рублей. Эти средства будут распределены на 25 регионов РФ,... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T14:46

2023-12-18T14:46

2023-12-18T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительно выделен один миллиард рублей. Эти средства будут распределены на 25 регионов РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф", - информирует сайт правительства России.Представителям этих категорий граждан предоставляется компенсация в размере до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Эти средства возмещаются за счет федерального бюджета.11 миллионов рублей предусмотрено на компенсации для жителей Запорожской области, 25 млн рублей– для ЛНР и почти 417 млн – для ДНР.7 декабря в Госдуме РФ в третьем чтении приняли закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКакие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОТысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, жкх, михаил мишустин, финансы, севастополь, крым, новости