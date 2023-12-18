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На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей
На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей - РИА Новости Крым, 18.12.2023
На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей
На компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительно выделен один миллиард рублей. Эти средства будут распределены на 25 регионов РФ,... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T14:46
2023-12-18T14:46
правительство россии
жкх
михаил мишустин
финансы
севастополь
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительно выделен один миллиард рублей. Эти средства будут распределены на 25 регионов РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф", - информирует сайт правительства России.Представителям этих категорий граждан предоставляется компенсация в размере до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Эти средства возмещаются за счет федерального бюджета.11 миллионов рублей предусмотрено на компенсации для жителей Запорожской области, 25 млн рублей– для ЛНР и почти 417 млн – для ДНР.7 декабря в Госдуме РФ в третьем чтении приняли закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 годуКакие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОТысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
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правительство россии, жкх, михаил мишустин, финансы, севастополь, крым, новости
На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей

Правительство РФ выделило еще один миллиард на компенсации за оплату ЖКУ

14:46 18.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительно выделен один миллиард рублей. Эти средства будут распределены на 25 регионов РФ, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из‑за радиационных или техногенных катастроф", - информирует сайт правительства России.
Представителям этих категорий граждан предоставляется компенсация в размере до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Эти средства возмещаются за счет федерального бюджета.
Сообщается, что дополнительные средства на выплату компенсаций выделены в связи с возникшей дополнительной потребностью. Всего на эти цели в федеральном бюджете заложено почти 105 миллиардов рублей, из них более 660 миллионов получит Республика Крым и почти 160 миллионов – Севастополь.
11 миллионов рублей предусмотрено на компенсации для жителей Запорожской области, 25 млн рублей– для ЛНР и почти 417 млн – для ДНР.
7 декабря в Госдуме РФ в третьем чтении приняли закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за оплату коммунальных услуг и квартплату с некоторых категорий граждан. Уточняется, что норма принятого закона будет носить адресный характер и коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке.
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Правительство РоссииЖКХМихаил МишустинФинансыСевастопольКрымНовости
 
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