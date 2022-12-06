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ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС
ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.12.2022
ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины во вторник утром начали обстрелы промышленной зоны Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T08:49
2022-12-06T08:49
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины во вторник утром начали обстрелы промышленной зоны Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев – Live".На данный момент информации о повреждениях и пострадавших нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221130/sovfed-rf-obratilsya-k-parlamentam-stran-mira-iz-za-obstrelov-zaes-1125612357.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС

Украинские войска во вторник утром обстреляли промзону Запорожской АЭС

08:49 06.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины во вторник утром начали обстрелы промышленной зоны Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев – Live".
На данный момент информации о повреждениях и пострадавших нет.
"Сегодня с 7 утра идет обстрел промзоны Запорожской АЭС. Город Энергодар проснулся от раскатов и прилетов. Пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно", - сообщил Рогов
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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