https://crimea.ria.ru/20221206/vsu-obstrelyali-promzonu-zaporozhskoy-aes-1125698251.html

ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 06.12.2022

ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины во вторник утром начали обстрелы промышленной зоны Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T08:49

2022-12-06T08:49

2022-12-06T08:49

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины во вторник утром начали обстрелы промышленной зоны Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев – Live".На данный момент информации о повреждениях и пострадавших нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20221130/sovfed-rf-obratilsya-k-parlamentam-stran-mira-iz-za-obstrelov-zaes-1125612357.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), происшествия