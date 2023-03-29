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Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью" - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью"
Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью" - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью"
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T13:18
2023-03-29T13:22
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
украина
россия
сво
рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что Гросси находится на ЗАЭС с рабочим визитом. Его сопровождает руководство станции и административно-технический персонал.Это уже второй визит гендиректора МАГАТЭ в Энергодар и первый с тех пор, как 1 сентября 2022 года он учредил постоянное присутствие экспертов агентства на Запорожской АЭС.Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что после визита гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на территории объекта останутся три сотрудника агентства из Японии, Франции и Словакии."Они заступят, войдут в свою миссию наблюдения на ближайшие примерно месяца два", – сказал Карчаа в эфире канале "Россия 24".Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях "Вы играете с огнем": МАГАТЭ призывает остановить обстрелы ЗАЭС На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
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магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, украина, россия, сво, рафаэль гросси
Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную станцию с рабочим визитом

13:18 29.03.2023 (обновлено: 13:22 29.03.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Гросси находится на ЗАЭС с рабочим визитом. Его сопровождает руководство станции и административно-технический персонал.
Это уже второй визит гендиректора МАГАТЭ в Энергодар и первый с тех пор, как 1 сентября 2022 года он учредил постоянное присутствие экспертов агентства на Запорожской АЭС.
В МАГАТЭ пояснили, что Гросси вновь отправился на объект, "чтобы лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране". Сам он заявлял, что намерен оценить обстановку и пообщаться с теми, кто эксплуатирует станцию.
Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что после визита гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на территории объекта останутся три сотрудника агентства из Японии, Франции и Словакии.
"Они заступят, войдут в свою миссию наблюдения на ближайшие примерно месяца два", – сказал Карчаа в эфире канале "Россия 24".
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МАГАТЭЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьУкраинаРоссияСВОРафаэль Гросси
 
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