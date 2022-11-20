Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221120/massirovannyy-udar-po-zaes-v-rosenergoatome-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1125456332.html
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T13:31
2022-11-20T13:31
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124333522_0:394:577:719_1920x0_80_0_0_ceef88033a24dc855102ac3ebfcadc05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По данным Карчаа, никто из персонала станции не пострадал.
https://crimea.ria.ru/20221120/kadyrov-vyskazalsya-naschet-ocherednykh-obstrelov-vsu-zaporozhskoy-aes-1125456199.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124333522_0:340:577:773_1920x0_80_0_0_24e956bb181c505c41291045bea8fa34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях

Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате удара ВСУ

13:31 20.11.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУдаром ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
Ударом ВСУ пробита крыша спецкорпуса с ядерным топливом Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Украинские военные нанесли массированный удар непосредственно по территории станции. Было выпущено 12 ракет. Известно, что шесть попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два - в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно - сохраняется опасность повторных атак",- рассказал собеседник агентства.
По данным Карчаа, никто из персонала станции не пострадал.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
13:17
Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12ВКС уничтожили цех "Мотор-Сич"по сборке авиадвигателей для ВСУ
13:31Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
13:17Кадыров высказался насчет очередных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
12:53Сербия и Косово будут договариваться
12:40Число пострадавших от обстрела в Белгородской области выросло
12:24В Сочи высадят полторы тысячи розовых кусов из крымского питомника НБС
11:31Власти Херсонщины разъяснили порядок вывоза спецтехники и грузовиков
11:11Завтра землю накроет магнитная буря
10:42Симферополь без воды - отключения пройдут в воскресенье и понедельник
10:25Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет
10:13Белгородская область снова под огнем: ранена женщина, есть разрушения
10:06Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
09:59Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
09:36Президентские выборы в Казахстане: обстановка на участках и явка
08:57Глэмпинги в Севастополе: за и против
08:27Сколько россиян предпочитают не строить планы на будущее – опрос
08:02В Евпатории автобус сбил человека
03:24Юристы из Севастополя борются за "пропавшие" пенсии жен военнослужащих ЧФ
00:01Привет из северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20
00:00Какой сегодня праздник: 20 ноября
Лента новостейМолния