https://crimea.ria.ru/20221120/massirovannyy-udar-po-zaes-v-rosenergoatome-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1125456332.html
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T13:31
2022-11-20T13:31
2022-11-20T13:31
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По данным Карчаа, никто из персонала станции не пострадал.
https://crimea.ria.ru/20221120/kadyrov-vyskazalsya-naschet-ocherednykh-obstrelov-vsu-zaporozhskoy-aes-1125456199.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях
Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате удара ВСУ