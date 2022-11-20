https://crimea.ria.ru/20221120/massirovannyy-udar-po-zaes-v-rosenergoatome-rasskazali-o-povrezhdeniyakh-1125456332.html

Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях

Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Массированный удар по ЗАЭС: в "Росэнергоатоме" рассказали о повреждениях

Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T13:31

2022-11-20T13:31

2022-11-20T13:31

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Стратегические объекты Запорожской АЭС получили повреждения в результате массированного артиллерийского обстрела станции украинскими военными. Об этом сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.По данным Карчаа, никто из персонала станции не пострадал.

https://crimea.ria.ru/20221120/kadyrov-vyskazalsya-naschet-ocherednykh-obstrelov-vsu-zaporozhskoy-aes-1125456199.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)