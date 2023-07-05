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Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС
Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС
Сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходим дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T19:28
2023-07-05T19:28
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
магатэ
ядерное оружие
безопасность
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходим дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин. Соответствующий запрос уже отправлен, пишет РИА Новости.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, специалисты МАГАТЭ на атомной электростанции осматривали отдельные участки, совершали регулярные обходы, но никаких признаков мин или взрывчатки не обнаружили.По его словам, сотрудники агентства хотят попасть на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных залов и элементам системы охлаждения ЗАЭС.По мнению Гросси, экспертам организации важно проверили все части ЗАЭС, чтобы убедиться, что принципы защиты объекта не нарушены, ведь в последнее время появляются противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке, заявил он.В понедельник, 3 июля, советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа не исключил, что Запад и киевский режим может осуществить ядерную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы создать "правовой шлюз" для легального участия НАТО в украинском конфликте.Позже он заявил, что киевский режим планирует в ночь на среду, 5 июля, нанести удар по Запорожской АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза совершения диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевских властей остается высокой, ситуация там достается достаточно напряженной.По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо.Ранее в комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский заявил, что на станции обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта.В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьСитуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭСУдарные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
https://crimea.ria.ru/20230704/vsu-khotyat-udarit-po-zaes-raketoy-s-yadernymi-otkhodami---karchaa-1129817044.html
https://crimea.ria.ru/20230623/ssha-tolkayut-kiev-k-diversii-na-zaes--v-sovfede-obyasnili-dlya-chego-1129587506.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, ядерное оружие, безопасность, в мире, новости
Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС

В МАГАТЭ просят дополнительный доступ на ЗАЭС для подтверждения отсутствия взрывчатки

19:28 05.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходим дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин. Соответствующий запрос уже отправлен, пишет РИА Новости.
По словам главы агентства Рафаэля Гросси, специалисты МАГАТЭ на атомной электростанции осматривали отдельные участки, совершали регулярные обходы, но никаких признаков мин или взрывчатки не обнаружили.
"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке", - заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
По его словам, сотрудники агентства хотят попасть на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных залов и элементам системы охлаждения ЗАЭС.
По мнению Гросси, экспертам организации важно проверили все части ЗАЭС, чтобы убедиться, что принципы защиты объекта не нарушены, ведь в последнее время появляются противоположные заявления и утверждения относительно военной ситуации на площадке, заявил он.
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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В понедельник, 3 июля, советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа не исключил, что Запад и киевский режим может осуществить ядерную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы создать "правовой шлюз" для легального участия НАТО в украинском конфликте.
Позже он заявил, что киевский режим планирует в ночь на среду, 5 июля, нанести удар по Запорожской АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза совершения диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны киевских властей остается высокой, ситуация там достается достаточно напряженной.
По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает, кто обстреливает Запорожскую АЭС, но на все увещевания России агентство говорит, что не может заявить об этом прямо.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский заявил, что на станции обстановка стабильная, эксплуатирующая организация делает все необходимое для обеспечения бесперебойной работы объекта.
В мае в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и была переведена на дизель-генераторы. Острой угрозы ядерной безопасности из-за этого и нештатной ситуации на Запорожской АЭС не было.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 15:49
США толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего
МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМАГАТЭЯдерное оружиеБезопасностьВ миреНовости
 
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