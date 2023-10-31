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Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами
Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами
Российские средства противовоздушной обороны сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T15:52
2023-10-31T15:53
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8 464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1 172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – МинобороныАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУМассированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами

Минобороны: на Запорожье и Херсонщине сбиты украинские самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8

15:52 31.10.2023 (обновлено: 15:53 31.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВертолет ВСУ
Вертолет ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8 464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1 172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
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Новости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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