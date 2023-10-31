https://crimea.ria.ru/20231031/ukrainskie-samolety-i-vertolet-sbity-rossiyskimi-pvo-nad-novymi-regionami-1132449908.html

Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами

Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T15:52

2023-10-31T15:52

2023-10-31T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 518 самолетов, 254 вертолета, 8 464 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 044 танка и других боевых бронированных машин, 1 172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 929 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 797 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты 8 ракет Storm Shadow – МинобороныАтака Storm Shadow на Крым и Севастополь: в чем цель ВСУМассированная атака ВСУ на Крым: сбиты десятки беспилотников – Минобороны

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херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу