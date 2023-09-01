https://crimea.ria.ru/20230901/nazvan-srok-postavki-pervykh-10-tankov-abrams-na-ukrainu-1131087558.html

Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину

Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину

В середине сентября на Украину поставят первые 10 американских танков Abrams, обещанных Киеву Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T09:43

2023-09-01T09:43

2023-09-01T09:53

александр хроленко

мнения

всу (вооруженные силы украины)

танки abrams

поставки западного оружия украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127746750_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_f5157dfc054258dacd952f51d4d57dc9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В середине сентября на Украину поставят первые 10 американских танков Abrams, обещанных Киеву Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.Готовые к передаче Киеву танки в настоящее время находятся в Германии на завершающей стадии ремонта, сообщил представитель министерства обороны США. Как только это будет завершено, машины отправят на Украину.По данным издания, 200 украинских военнослужащих уже прошли в Германии соответствующий курс обучения управлению американскими танками.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, и остатки, которые они собирают по всему миру – 95 танков Т-72, а также 983 боевых бронированных машины. По мнению главы ведомства, эти поставки не повлияют существенным образом на ход боевых действий.Пентагон намерен поставить Киеву танки Abrams более старой модификации M1A1, которая лишена урановой брони.Как отмечал ранее военный эксперт Александр Хроленко, у данной версии Abrams отсутствуют противотанковый ракетный комплекс и автомат заряжания. Кроме того, система управления оружием передаваемых ВСУ танков Abrams будет максимально упрощена для ускорения подготовки украинских экипажей.Кроме того, верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони. Также у этих модификаций нет динамической защиты. По мнению Хроленко, натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает КиевПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУКак долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хроленко, мнения, всу (вооруженные силы украины), танки abrams, поставки западного оружия украине, украина