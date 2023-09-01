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Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину
Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину
В середине сентября на Украину поставят первые 10 американских танков Abrams, обещанных Киеву Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T09:43
2023-09-01T09:53
александр хроленко
мнения
всу (вооруженные силы украины)
танки abrams
поставки западного оружия украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В середине сентября на Украину поставят первые 10 американских танков Abrams, обещанных Киеву Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.Готовые к передаче Киеву танки в настоящее время находятся в Германии на завершающей стадии ремонта, сообщил представитель министерства обороны США. Как только это будет завершено, машины отправят на Украину.По данным издания, 200 украинских военнослужащих уже прошли в Германии соответствующий курс обучения управлению американскими танками.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, и остатки, которые они собирают по всему миру – 95 танков Т-72, а также 983 боевых бронированных машины. По мнению главы ведомства, эти поставки не повлияют существенным образом на ход боевых действий.Пентагон намерен поставить Киеву танки Abrams более старой модификации M1A1, которая лишена урановой брони.Как отмечал ранее военный эксперт Александр Хроленко, у данной версии Abrams отсутствуют противотанковый ракетный комплекс и автомат заряжания. Кроме того, система управления оружием передаваемых ВСУ танков Abrams будет максимально упрощена для ускорения подготовки украинских экипажей.Кроме того, верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони. Также у этих модификаций нет динамической защиты. По мнению Хроленко, натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ в 2024 году: на что рассчитывает КиевПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУКак долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогноз
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александр хроленко, мнения, всу (вооруженные силы украины), танки abrams, поставки западного оружия украине, украина
Назван срок поставки первых 10 танков Abrams на Украину

Politico: первые 10 танков Abrams поставят на Украину к середине сентября

09:43 01.09.2023 (обновлено: 09:53 01.09.2023)
 
© ROMEO GACADАмериканский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
Американский танк M1A1 Abrams. Фото AFP
© ROMEO GACAD
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В середине сентября на Украину поставят первые 10 американских танков Abrams, обещанных Киеву Вашингтоном. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.
"Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября, по словам чиновника Министерства обороны и другого человека, знакомого с обсуждениями... Западные официальные лица надеются, что прибытие танков даст киевским войскам преимущество, необходимое им для прорыва российской обороны в их изнурительном контрнаступлении", - говорится в публикации.
Готовые к передаче Киеву танки в настоящее время находятся в Германии на завершающей стадии ремонта, сообщил представитель министерства обороны США. Как только это будет завершено, машины отправят на Украину.
По данным издания, 200 украинских военнослужащих уже прошли в Германии соответствующий курс обучения управлению американскими танками.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году Запад планирует поставить украинской армии 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams, и остатки, которые они собирают по всему миру – 95 танков Т-72, а также 983 боевых бронированных машины. По мнению главы ведомства, эти поставки не повлияют существенным образом на ход боевых действий.
Пентагон намерен поставить Киеву танки Abrams более старой модификации M1A1, которая лишена урановой брони.
Как отмечал ранее военный эксперт Александр Хроленко, у данной версии Abrams отсутствуют противотанковый ракетный комплекс и автомат заряжания. Кроме того, система управления оружием передаваемых ВСУ танков Abrams будет максимально упрощена для ускорения подготовки украинских экипажей.
Кроме того, верхняя броня башни имеет толщину всего 38 мм, а 30-мм борт корпуса в районе боевого отделения дополнительно усилен листами 32-мм брони. Также у этих модификаций нет динамической защиты. По мнению Хроленко, натовские танки излишне "мифологизированы", и сравнения с российскими аналогами не выдерживают.
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Александр ХроленкоМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Танки AbramsПоставки западного оружия УкраинеУкраина
 
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