https://crimea.ria.ru/20240513/v-rossiyu-khoteli-dazhe-moryaki-ukrainy-admiral-chf-o-sobytiyakh-2014-goda-1137236227.html
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T16:38
2024-05-13T16:38
2024-05-13T16:38
чф рф (черноморский флот российской федерации)
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
армия и флот
крымская весна
александр витко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100208/76/1002087692_0:97:3067:1822_1920x0_80_0_0_dab0071344ffef33fb8e681717e1bd1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и сопротивлений, в Россию хотел весь Крым, и даже моряки военно-морских сил Украины (ВМСУ), базировавшиеся тогда на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом России с 17 апреля 2013-го по 26 июня 2018 года.Оценивая события 10-летней давности, адмирал уверен, что действовать тогда хоть и было непросто, но лишь физически – "морально было очень легко".Он отметил, что вернуться на родину крымчанам и севастопольцам помог героизм людей, которые вышли на блокпосты и встречали "поезда дружбы" из Украины."Это люди, с которыми мы совершили это возвращение при поддержке всей России. "Севастополь – Крым – Россия" – этот лозунг был на всех каналах телевидения, миллионы людей выходили с поддержкой тех действий, которые происходили в Крыму", – добавил Витко.А потому никакие единичные сопротивления не могли уже повернуть вспять события, уверен адмирал. Тем более, если учитывать, что развиваться им в правильном направлении помогали даже моряки военно-морских сил Украины. "Не было желания у офицеров и у личного состава ВМСУ противодействовать нашим. Все хотели вернуться в Россию. И то количество военнослужащих ВМС Украины, которое перешло потом в Черноморский флот, говорит о том, что даже они хотели перейти в Россию. Покидали Крым единицы из личного состава ВМСУ – основная часть осталась", – рассказал Витко.А потому ни отдельные лица, прилетавшие с Украины, ни попытки организовать провокации на местах не смогли изменить справедливый ход истории, заключил экс-командующий ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииАдмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя День Черноморского флота России: история и современность
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100208/76/1002087692_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_d216f27dffe010a68523d4e8a48b6d95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чф рф (черноморский флот российской федерации), мнения, россия, армия и флот, крымская весна, александр витко
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
В 2014 году Крым покинули единицы из личного состава ВМС Украины – экс-командующий ЧФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым.
Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и сопротивлений, в Россию хотел весь Крым, и даже моряки военно-морских сил Украины (ВМСУ), базировавшиеся тогда на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом России с 17 апреля 2013-го по 26 июня 2018 года.
Оценивая события 10-летней давности, адмирал уверен, что действовать тогда хоть и было непросто, но лишь физически – "морально было очень легко".
"Потому что народ Крыма и Севастополя поддерживал возвращение в Россию, и это невозможно было не сделать, я бы сказал так", – отметил Витко.
Он отметил, что вернуться на родину крымчанам и севастопольцам помог героизм людей, которые вышли на блокпосты и встречали "поезда дружбы" из Украины.
"Это люди, с которыми мы совершили это возвращение при поддержке всей России. "Севастополь – Крым – Россия" – этот лозунг был на всех каналах телевидения, миллионы людей выходили с поддержкой тех действий, которые происходили в Крыму", – добавил Витко.
А потому никакие единичные сопротивления не могли уже повернуть вспять события, уверен адмирал. Тем более, если учитывать, что развиваться им в правильном направлении помогали даже моряки военно-морских сил Украины.
"Не было желания у офицеров и у личного состава ВМСУ противодействовать нашим. Все хотели вернуться в Россию. И то количество военнослужащих ВМС Украины, которое перешло потом в Черноморский флот, говорит о том, что даже они хотели перейти в Россию. Покидали Крым единицы из личного состава ВМСУ – основная часть осталась", – рассказал Витко.
А потому ни отдельные лица, прилетавшие с Украины, ни попытки организовать провокации на местах не смогли изменить справедливый ход истории, заключил экс-командующий ЧФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: