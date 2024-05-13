Рейтинг@Mail.ru
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240513/v-rossiyu-khoteli-dazhe-moryaki-ukrainy-admiral-chf-o-sobytiyakh-2014-goda-1137236227.html
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T16:38
2024-05-13T16:38
чф рф (черноморский флот российской федерации)
радио "спутник в крыму"
мнения
россия
армия и флот
крымская весна
александр витко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100208/76/1002087692_0:97:3067:1822_1920x0_80_0_0_dab0071344ffef33fb8e681717e1bd1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и сопротивлений, в Россию хотел весь Крым, и даже моряки военно-морских сил Украины (ВМСУ), базировавшиеся тогда на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом России с 17 апреля 2013-го по 26 июня 2018 года.Оценивая события 10-летней давности, адмирал уверен, что действовать тогда хоть и было непросто, но лишь физически – "морально было очень легко".Он отметил, что вернуться на родину крымчанам и севастопольцам помог героизм людей, которые вышли на блокпосты и встречали "поезда дружбы" из Украины."Это люди, с которыми мы совершили это возвращение при поддержке всей России. "Севастополь – Крым – Россия" – этот лозунг был на всех каналах телевидения, миллионы людей выходили с поддержкой тех действий, которые происходили в Крыму", – добавил Витко.А потому никакие единичные сопротивления не могли уже повернуть вспять события, уверен адмирал. Тем более, если учитывать, что развиваться им в правильном направлении помогали даже моряки военно-морских сил Украины. "Не было желания у офицеров и у личного состава ВМСУ противодействовать нашим. Все хотели вернуться в Россию. И то количество военнослужащих ВМС Украины, которое перешло потом в Черноморский флот, говорит о том, что даже они хотели перейти в Россию. Покидали Крым единицы из личного состава ВМСУ – основная часть осталась", – рассказал Витко.А потому ни отдельные лица, прилетавшие с Украины, ни попытки организовать провокации на местах не смогли изменить справедливый ход истории, заключил экс-командующий ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииАдмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя День Черноморского флота России: история и современность
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100208/76/1002087692_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_d216f27dffe010a68523d4e8a48b6d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чф рф (черноморский флот российской федерации), мнения, россия, армия и флот, крымская весна, александр витко
В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года

В 2014 году Крым покинули единицы из личного состава ВМС Украины – экс-командующий ЧФ

16:38 13.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЧерноморский флот РФ в бухте Севастополя
Черноморский флот РФ в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и сопротивлений, в Россию хотел весь Крым, и даже моряки военно-морских сил Украины (ВМСУ), базировавшиеся тогда на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом России с 17 апреля 2013-го по 26 июня 2018 года.
Оценивая события 10-летней давности, адмирал уверен, что действовать тогда хоть и было непросто, но лишь физически – "морально было очень легко".
"Потому что народ Крыма и Севастополя поддерживал возвращение в Россию, и это невозможно было не сделать, я бы сказал так", – отметил Витко.
Он отметил, что вернуться на родину крымчанам и севастопольцам помог героизм людей, которые вышли на блокпосты и встречали "поезда дружбы" из Украины.
"Это люди, с которыми мы совершили это возвращение при поддержке всей России. "Севастополь – Крым – Россия" – этот лозунг был на всех каналах телевидения, миллионы людей выходили с поддержкой тех действий, которые происходили в Крыму", – добавил Витко.
А потому никакие единичные сопротивления не могли уже повернуть вспять события, уверен адмирал. Тем более, если учитывать, что развиваться им в правильном направлении помогали даже моряки военно-морских сил Украины.
"Не было желания у офицеров и у личного состава ВМСУ противодействовать нашим. Все хотели вернуться в Россию. И то количество военнослужащих ВМС Украины, которое перешло потом в Черноморский флот, говорит о том, что даже они хотели перейти в Россию. Покидали Крым единицы из личного состава ВМСУ – основная часть осталась", – рассказал Витко.
А потому ни отдельные лица, прилетавшие с Украины, ни попытки организовать провокации на местах не смогли изменить справедливый ход истории, заключил экс-командующий ЧФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
Адмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя
День Черноморского флота России: история и современность
 
Радио "Спутник в Крыму"ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)МненияРоссияАрмия и флотКрымская веснаАлександр Витко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
18:01С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
17:48В Крыму оценили новый состав правительства России
17:28Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет
17:02В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема
16:38В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
16:10В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
15:51Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
15:26Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
14:59ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
14:31Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России
14:15Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
14:01Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
13:45ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
13:41Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
13:29Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
13:24Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
13:18На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
13:05Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
12:44Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
Лента новостейМолния