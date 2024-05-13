https://crimea.ria.ru/20240513/v-rossiyu-khoteli-dazhe-moryaki-ukrainy-admiral-chf-o-sobytiyakh-2014-goda-1137236227.html

В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года

В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года

Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T16:38

2024-05-13T16:38

2024-05-13T16:38

чф рф (черноморский флот российской федерации)

радио "спутник в крыму"

мнения

россия

армия и флот

крымская весна

александр витко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Никакие попытки Киева обратить вспять события в Крыму и Севастополе в 2014 году не могли уметь успеха, поскольку, если не считать точечных провокаций и сопротивлений, в Россию хотел весь Крым, и даже моряки военно-морских сил Украины (ВМСУ), базировавшиеся тогда на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил адмирал Александр Витко, командовавший Черноморским флотом России с 17 апреля 2013-го по 26 июня 2018 года.Оценивая события 10-летней давности, адмирал уверен, что действовать тогда хоть и было непросто, но лишь физически – "морально было очень легко".Он отметил, что вернуться на родину крымчанам и севастопольцам помог героизм людей, которые вышли на блокпосты и встречали "поезда дружбы" из Украины."Это люди, с которыми мы совершили это возвращение при поддержке всей России. "Севастополь – Крым – Россия" – этот лозунг был на всех каналах телевидения, миллионы людей выходили с поддержкой тех действий, которые происходили в Крыму", – добавил Витко.А потому никакие единичные сопротивления не могли уже повернуть вспять события, уверен адмирал. Тем более, если учитывать, что развиваться им в правильном направлении помогали даже моряки военно-морских сил Украины. "Не было желания у офицеров и у личного состава ВМСУ противодействовать нашим. Все хотели вернуться в Россию. И то количество военнослужащих ВМС Украины, которое перешло потом в Черноморский флот, говорит о том, что даже они хотели перейти в Россию. Покидали Крым единицы из личного состава ВМСУ – основная часть осталась", – рассказал Витко.А потому ни отдельные лица, прилетавшие с Украины, ни попытки организовать провокации на местах не смогли изменить справедливый ход истории, заключил экс-командующий ЧФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииАдмиралы ЧФ Витко и Касатонов стали почетными гражданами Севастополя День Черноморского флота России: история и современность

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чф рф (черноморский флот российской федерации), мнения, россия, армия и флот, крымская весна, александр витко