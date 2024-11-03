https://crimea.ria.ru/20241103/ochered-na-krymskom-mostu-bystro-rastet-s-obeikh-storon-1141586973.html

На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон

На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.11.2024

На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон

Очередь на Крымском мосту продолжает расти, к настоящему часу проезда ждут почти 400 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T16:07

2024-11-03T16:07

2024-11-03T16:33

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, к настоящему часу проезда ждут почти 400 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у досмотровых пунктов перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив начала расти в воскресенье в обед. В 13:00 проезда со стороны Керчи ожидали 60 автомобилей. Через час очередь выросла втрое.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

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краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт