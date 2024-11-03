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На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон
На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.11.2024
На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон
Очередь на Крымском мосту продолжает расти, к настоящему часу проезда ждут почти 400 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T16:07
2024-11-03T16:07
2024-11-03T16:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, к настоящему часу проезда ждут почти 400 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у досмотровых пунктов перед въездом на транспортный переход через Керченский пролив начала расти в воскресенье в обед. В 13:00 проезда со стороны Керчи ожидали 60 автомобилей. Через час очередь выросла втрое.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту быстро растет очередь с обеих сторон
В очереди на Крымском мосту проезда ждут почти 400 автомобилей с обеих сторон
16:07 03.11.2024 (обновлено: 16:33 03.11.2024)