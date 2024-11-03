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Штормовой ветер накроет Севастополь - РИА Новости Крым, 03.11.2024
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Штормовой ветер накроет Севастополь
Штормовой ветер накроет Севастополь - РИА Новости Крым, 03.11.2024
Штормовой ветер накроет Севастополь
Жителей и гостей Севастополя предупреждают об усилении ветра в понедельник, 4 ноября. Информация об этом размещена в Telegram-канале Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T16:52
2024-11-03T16:52
севастополь
мчс севастополя
новости
погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Севастополя предупреждают об усилении ветра в понедельник, 4 ноября. Информация об этом размещена в Telegram-канале Главного управления МЧС России по городу Севастополю.В чрезвычайном ведомстве напоминают, что при такой погоде лучше не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, а также рядом с рекламными щитами.Кроме того, при сильном ветре не рекомендуется быть в море и возле него. Лучше избегать дальних поездок и горных восхождений.Ранее главное управление МЧС России по республике Крым предупредило, что в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветромКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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севастополь, мчс севастополя, новости, погода, штормовое предупреждение
Штормовой ветер накроет Севастополь

Штормовой ветер прогнозируется в Севастополе в понедельник

16:52 03.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Севастополя предупреждают об усилении ветра в понедельник, 4 ноября. Информация об этом размещена в Telegram-канале Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

"Завтра днем снова сильный ветер! Синоптики сообщают, что 4 ноября в Севастополе порывы западного ветра могут достигнуть 17-22 м/с", – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что при такой погоде лучше не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, а также рядом с рекламными щитами.
Кроме того, при сильном ветре не рекомендуется быть в море и возле него. Лучше избегать дальних поездок и горных восхождений.
Ранее главное управление МЧС России по республике Крым предупредило, что в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится ветер.
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