https://crimea.ria.ru/20241103/shtormovoy-veter-nakroet-sevastopol-1141587955.html

Штормовой ветер накроет Севастополь

Штормовой ветер накроет Севастополь - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Штормовой ветер накроет Севастополь

Жителей и гостей Севастополя предупреждают об усилении ветра в понедельник, 4 ноября. Информация об этом размещена в Telegram-канале Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T16:52

2024-11-03T16:52

2024-11-03T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Севастополя предупреждают об усилении ветра в понедельник, 4 ноября. Информация об этом размещена в Telegram-канале Главного управления МЧС России по городу Севастополю.В чрезвычайном ведомстве напоминают, что при такой погоде лучше не находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, а также рядом с рекламными щитами.Кроме того, при сильном ветре не рекомендуется быть в море и возле него. Лучше избегать дальних поездок и горных восхождений.Ранее главное управление МЧС России по республике Крым предупредило, что в ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные осадки, в горах выпадет снег и усилится ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое похолодание в Крыму: ожидается дождь со снегом и штормовым ветромКаким будет ноябрь в КрымуВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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