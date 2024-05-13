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Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР

Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР

По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела промышленной зоны Краснодона в Луганской Народной Республике, сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T14:01

2024-05-13T14:01

2024-05-13T14:01

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

краснодон

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела промышленной зоны Краснодона в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По словам главы республики, спасатели приступили к тушению пожара, в этом им помогают военные. Также проводится эвакуация сотрудников предприятий промзоны.При этом одна из частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей.По решению властей школы и детсады Малодогвардейска и Краснодона с завтрашнего дня переведены на дистанционный режим обучения до особого распоряжения, добавил Пасечник.В понедельник боевики ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике. В связи с происшествием перекрыт участок трассы Волгоград - Луганск, транспорт перенаправляют в объезд через город Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка - Краснодон.Предположительно, удар по промышленной зоне города был нанесен ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, под удар попали промышленные склады и склады с продуктами питания.10 мая боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР). На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. Сотрудники МЧС потушили 18 очагов возгорания на территории нефтебазы.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трехАтака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионеВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые

луганская народная республика (лнр)

краснодон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, краснодон, обстрелы всу, происшествия, новости