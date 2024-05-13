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Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела промышленной зоны Краснодона в Луганской Народной Республике, сообщил... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T14:01
2024-05-13T14:01
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
краснодон
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела промышленной зоны Краснодона в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По словам главы республики, спасатели приступили к тушению пожара, в этом им помогают военные. Также проводится эвакуация сотрудников предприятий промзоны.При этом одна из частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей.По решению властей школы и детсады Малодогвардейска и Краснодона с завтрашнего дня переведены на дистанционный режим обучения до особого распоряжения, добавил Пасечник.В понедельник боевики ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике. В связи с происшествием перекрыт участок трассы Волгоград - Луганск, транспорт перенаправляют в объезд через город Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка - Краснодон.Предположительно, удар по промышленной зоне города был нанесен ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, под удар попали промышленные склады и склады с продуктами питания.10 мая боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР). На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. Сотрудники МЧС потушили 18 очагов возгорания на территории нефтебазы.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трехАтака на нефтебазу в Луганске – что с запасом топлива в регионеВСУ ударили ракетами ATACMS по нефтебазе в Луганске - есть раненые
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, краснодон, обстрелы всу, происшествия, новости
Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР

Трое погибли и четверо ранены при обстреле промзоны Краснодона в ЛНР – Пасечник

14:01 13.05.2024
 
© ГУ МЧС России по ЛНРМашины МЧС в ЛНР
Машины МЧС в ЛНР
© ГУ МЧС России по ЛНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. По меньшей мере три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела промышленной зоны Краснодона в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар… К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, спасатели приступили к тушению пожара, в этом им помогают военные. Также проводится эвакуация сотрудников предприятий промзоны.
При этом одна из частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей.
По решению властей школы и детсады Малодогвардейска и Краснодона с завтрашнего дня переведены на дистанционный режим обучения до особого распоряжения, добавил Пасечник.
В понедельник боевики ВСУ обстреляли город Краснодон в Луганской Народной Республике. В связи с происшествием перекрыт участок трассы Волгоград - Луганск, транспорт перенаправляют в объезд через город Молодогвардейск – Таловое – Верхнешевыревка - Краснодон.
Предположительно, удар по промышленной зоне города был нанесен ракетами ATACMS, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, под удар попали промышленные склады и склады с продуктами питания.
10 мая боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках (ЛНР). На производстве вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие жилые дома. В результате погибли трое и ранены семь человек. Сотрудники МЧС потушили 18 очагов возгорания на территории нефтебазы.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникКраснодонОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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