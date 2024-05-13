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В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема
В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема
В Севастополе 19 мая ограничат движение из-за автомобильных гонок "На Кубок города Севастополя "Путь Победы", сообщает в понедельник пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T17:02
2024-05-13T18:42
севастополь
новости
транспорт
ограничение движения
автогонка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 19 мая ограничат движение из-за автомобильных гонок "На Кубок города Севастополя "Путь Победы", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Севастополя.Горожан и гостей Севастополя просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.Горная гонка "Путь Победы" пройдет в воскресенье. Участникам предложат соревноваться в скорости и водительском мастерстве на 3,3 км живописной трассы с опасными поворотами. Старт – в 13 часов в селе Орлином, сообщает Федерация автоспорта Севастополя, которая организует соревнования при поддержке правительства города и Орлиновского муниципального округа.
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севастополь, новости, транспорт, ограничение движения, автогонка
В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема

В Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки

17:02 13.05.2024 (обновлено: 18:42 13.05.2024)
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 19 мая ограничат движение из-за автомобильных гонок "На Кубок города Севастополя "Путь Победы", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Севастополя.

"19 мая с 9 до 17 часов в районе Байдарских ворот ограничат движение транспорта. Для обеспечения безопасности на время проведения спортивных соревнований нельзя будет проехать от дома № 63 на улице Тенистой в Орлином до Байдарских ворот", – сказано в сообщении.

Горожан и гостей Севастополя просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Горная гонка "Путь Победы" пройдет в воскресенье. Участникам предложат соревноваться в скорости и водительском мастерстве на 3,3 км живописной трассы с опасными поворотами. Старт – в 13 часов в селе Орлином, сообщает Федерация автоспорта Севастополя, которая организует соревнования при поддержке правительства города и Орлиновского муниципального округа.
© Официальный канал Правительства города СевастополяВ Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки
В Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки
© Официальный канал Правительства города Севастополя
В Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки
 
СевастопольНовостиТранспортОграничение движенияАвтогонка
 
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