https://crimea.ria.ru/20240513/v-sevastopole-ogranichat-dvizhenie-iz-za-avtomobilnoy-gonki-1137238552.html

В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема

В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема

В Севастополе 19 мая ограничат движение из-за автомобильных гонок "На Кубок города Севастополя "Путь Победы", сообщает в понедельник пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T17:02

2024-05-13T17:02

2024-05-13T18:42

севастополь

новости

транспорт

ограничение движения

автогонка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 19 мая ограничат движение из-за автомобильных гонок "На Кубок города Севастополя "Путь Победы", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Севастополя.Горожан и гостей Севастополя просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.Горная гонка "Путь Победы" пройдет в воскресенье. Участникам предложат соревноваться в скорости и водительском мастерстве на 3,3 км живописной трассы с опасными поворотами. Старт – в 13 часов в селе Орлином, сообщает Федерация автоспорта Севастополя, которая организует соревнования при поддержке правительства города и Орлиновского муниципального округа.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, транспорт, ограничение движения, автогонка