Рейтинг@Mail.ru
Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/avariya-na-vysokovoltnoy-linii-v-simferopole-kogda-dadut-svet-1137239627.html
Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет
Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет
В Симферополе нет электричества в некоторых районах, в частности, речь идет об улицах Батурина, Балаклавская, Русская, 60 лет Октября, Залесская, Старозенитная... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T17:28
2024-05-13T17:30
электроэнергия
новости крыма
крым
электросети крыма
симферополь
отключение электроэнергии
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9128e0c6d6baa092bb2c8f8f6b33633c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе нет электричества в некоторых районах, в частности, речь идет об улицах Батурина, Балаклавская, Русская, 60 лет Октября, Залесская, Старозенитная и других. О этом сообщают подписчики РИА Новости Крым в чат-бот Telegram-канала.В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что отключение связано с аварией на высоковольтной линии, последствия нештатной ситуации будут устранены в течение 2 -2,5 часов.Ранее сообщалось, что в Севастополе 250 абонентов остались без электричества в связи с повреждением высоковольтного кабеля. По непонятной причине он оказался под фундаментом дома на частной территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинАвария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa21c20bda414ec3e6e133bd4a05b22f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
электроэнергия, новости крыма, крым, электросети крыма, симферополь, отключение электроэнергии, электричество
Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет

Некоторые районы Симферополя остались без света из-за аварии на высоковольтной линии

17:28 13.05.2024 (обновлено: 17:30 13.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе нет электричества в некоторых районах, в частности, речь идет об улицах Батурина, Балаклавская, Русская, 60 лет Октября, Залесская, Старозенитная и других. О этом сообщают подписчики РИА Новости Крым в чат-бот Telegram-канала.
В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что отключение связано с аварией на высоковольтной линии, последствия нештатной ситуации будут устранены в течение 2 -2,5 часов.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 250 абонентов остались без электричества в связи с повреждением высоковольтного кабеля. По непонятной причине он оказался под фундаментом дома на частной территории.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – Хуснуллин
Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
 
ЭлектроэнергияНовости КрымаКрымЭлектросети КрымаСимферопольОтключение электроэнергииЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
18:01С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
17:48В Крыму оценили новый состав правительства России
17:28Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет
17:02В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки
16:38В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
16:10В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
15:51Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
15:26Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
14:59ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
14:31Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России
14:15Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
14:01Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
13:45ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
13:41Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
13:29Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
13:24Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
13:18На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
13:05Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
12:44Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
Лента новостейМолния