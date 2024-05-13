https://crimea.ria.ru/20240513/avariya-na-vysokovoltnoy-linii-v-simferopole-kogda-dadut-svet-1137239627.html

Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет

Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет

В Симферополе нет электричества в некоторых районах, в частности, речь идет об улицах Батурина, Балаклавская, Русская, 60 лет Октября, Залесская, Старозенитная... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T17:28

2024-05-13T17:28

2024-05-13T17:30

электроэнергия

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отключение электроэнергии

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе нет электричества в некоторых районах, в частности, речь идет об улицах Батурина, Балаклавская, Русская, 60 лет Октября, Залесская, Старозенитная и других. О этом сообщают подписчики РИА Новости Крым в чат-бот Telegram-канала.В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что отключение связано с аварией на высоковольтной линии, последствия нештатной ситуации будут устранены в течение 2 -2,5 часов.Ранее сообщалось, что в Севастополе 250 абонентов остались без электричества в связи с повреждением высоковольтного кабеля. По непонятной причине он оказался под фундаментом дома на частной территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинАвария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов

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