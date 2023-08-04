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ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях

ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2023

ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T18:11

2023-08-04T18:11

2023-08-04T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ровнополя и Макаровки ДНР", – говорится в сообщении.В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данном направлении уничтожено более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Запорожском направлении российские военные успешно отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоневого и Успеновки Запорожской области.Потери противника составили свыше 130 у военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отбили две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.Также российские войска нанесли удары по подразделениям пяти механизированных и одной десантно-штурмовой бригаде в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР.За сутки на данном направлении ВСУ потеряли около 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25 националистов, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человекШойгу озвучил потери ВСУ за июль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу