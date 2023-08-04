https://crimea.ria.ru/20230804/vsu-za-sutki-poteryali-350-boevikov-i-zapadnuyu-tekhniku-na-4-kh-napravleniyakh-1130538678.html
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2023
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T18:11
2023-08-04T18:11
2023-08-04T18:11
новости
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398254_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_066ce920433745ce63b150040b3607e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ровнополя и Макаровки ДНР", – говорится в сообщении.В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данном направлении уничтожено более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Запорожском направлении российские военные успешно отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоневого и Успеновки Запорожской области.Потери противника составили свыше 130 у военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отбили две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.Также российские войска нанесли удары по подразделениям пяти механизированных и одной десантно-штурмовой бригаде в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР.За сутки на данном направлении ВСУ потеряли около 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25 националистов, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человекШойгу озвучил потери ВСУ за июль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398254_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e21c33fb595c397228789e79f7bdcb3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях
Минобороны: потери ВСУ за сутки на четырех направлениях составили 350 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ровнополя и Макаровки ДНР", – говорится в сообщении.
В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки на данном направлении уничтожено более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Запорожском направлении российские военные успешно отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоневого и Успеновки Запорожской области.
Потери противника составили свыше 130 у военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отбили две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.
Также российские войска нанесли удары по подразделениям пяти механизированных и одной десантно-штурмовой бригаде в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР.
За сутки на данном направлении ВСУ потеряли около 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25 националистов, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым: