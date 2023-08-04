Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230804/vsu-za-sutki-poteryali-350-boevikov-i-zapadnuyu-tekhniku-na-4-kh-napravleniyakh-1130538678.html
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 04.08.2023
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T18:11
2023-08-04T18:11
новости
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398254_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_066ce920433745ce63b150040b3607e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ровнополя и Макаровки ДНР", – говорится в сообщении.В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.За сутки на данном направлении уничтожено более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Запорожском направлении российские военные успешно отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоневого и Успеновки Запорожской области.Потери противника составили свыше 130 у военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отбили две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.Также российские войска нанесли удары по подразделениям пяти механизированных и одной десантно-штурмовой бригаде в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР.За сутки на данном направлении ВСУ потеряли около 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25 националистов, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человекШойгу озвучил потери ВСУ за июль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398254_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e21c33fb595c397228789e79f7bdcb3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях

Минобороны: потери ВСУ за сутки на четырех направлениях составили 350 боевиков

18:11 04.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили порядка 350 военнослужащих ВСУ и 25 единиц техники на Южно-Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Ровнополя и Макаровки ДНР", – говорится в сообщении.
В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки на данном направлении уничтожено более 120 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Запорожском направлении российские военные успешно отразили атаку противника в районе Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки, Яблоневого и Успеновки Запорожской области.
Потери противника составили свыше 130 у военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отбили две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.
Также российские войска нанесли удары по подразделениям пяти механизированных и одной десантно-штурмовой бригаде в районах Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР и Красного Лимана ДНР.
За сутки на данном направлении ВСУ потеряли около 70 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25 националистов, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
"Днепр" уничтожает противника: за сутки ВСУ потеряли 40 человек
Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
НовостиСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн
19:10Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
18:52Армия России уничтожила склады с топливом и боеприпасами для ВСУ
18:31Россия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банка
18:18Навального* приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме
18:11ВСУ за сутки потеряли 350 боевиков и западную технику на 4-х направлениях
17:50Хватит лицемерить: Захарова ответила Блинкену на слова о зерновой сделке
17:40Российские военные улучшили позиции под Купянском
17:27Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человек
16:59Президент подписал закон о блокировке денег иностранцев под санкциями
16:35Законно ли требование школ об определенной школьной форме в Крыму
16:28Призывной возраст повышен – подписан закон
15:25Наезд на пешеходов в Джанкое – ведется проверка
15:06ВС РФ контратаковали на Донецком направлении и заняли выгодные позиции
14:56Более 43 тысяч солдат и 4900 единиц вооружения: потери ВСУ за два месяца
14:23Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет
14:18В Севастополе будет громко – уничтожат более 800 боеприпасов
13:48Крымский мост открыли для автотранспорта
13:40ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
13:21Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния